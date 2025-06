Die Bachelors-Fans sind sich einig: So kommen die Single-Männer an – eine Sache stört extrem

Die Bachelors ist gerade bei RTL gestartet und die Fans haben sich bereits eine Meinung gebildet. Wie die beiden Männer beim Publikum ankommen, könnt ihr hier nachlesen.

Der Bachelor hat in Sachen Datingshow bei RTL mittlerweile Kultstatus erreicht. Im vergangenen Jahr gingen bei Die Bachelors erstmals zwei Junggesellen gleichzeitig auf die Suche nach der großen Liebe. In Staffel 15 wird weiter an dem Konzept festgehalten: Felix Stein und Martin Braun sind die diesjährigen Bachelors. Wie die beiden bei den Fans ankommen, verraten wir euch.

Die Bachelors 2025: Fans haben ihre Meinung zu Martin und Felix

Bei RTL startet Die Bachelors heute mit der ersten Folge um 20:15 Uhr. Bei RTL+ ist bereits Folge 2 zum Streamen verfügbar und auf Social Media haben sich Fans schon ihre Meinung zu den beiden Single-Männer gebildet.

Die Meinungen über Felix und Martin sind gespalten. Die meisten User:innen finden beide sympathisch, es gibt allerdings auch klare Tendenzen, wie diese Kommentare beweisen:

"Team Felix einfach. Er ist so unfassbar toll und sympathisch."

"Team Martin. Erwachsen, sympathisch, reif. Felix ist ganz cool, findet aber alle immer nur 'hot' und ist mir bisschen zu cool bisher."

"Eindeutig Team Martin! Auch seine Mädels waren sympathischer. Viel natürlicher. Bin gespannt."

Eine weitere Zuschauerin kann sich noch gar nicht richtig entscheiden, sie ist der Meinung, beide haben ihre Vorzüge, sie wünscht sich jedoch mehr Tatendrang. Ihr Kommentar lautet:

Felix ist sehr sympathisch, allerdings redet er wie die 16-Jährigen auf dem Schulhof meiner Tochter und ich verstehe nur die Hälfte. Martin wirkt erwachsener, ist aber auch ein wenig Spießer-Dad und irgendwie, sorry, langweilig. Ich hoffe, er kommt noch mehr aus sich raus. Ich finde beide auch sehr unsicher. Ich finde, als Bachelor braucht man einfach so ein Badass auftreten und einfach diese Selbstsicherheit.

Diese Sache stört das Publikum in Folge 1

In Folge 1 kommt es nicht nur zur Vorstellung der Bachelors, sondern auch der Kandidatinnen. Martin geht auf Mini-Dates mit verschiedenen Frauen und darf jeder eine Rose geben, die er nach Südafrika mitnehmen darf. Währenddessen ist Felix bereits in Kapstadt. Getarnt als Fotograf (das ist sein Beruf) macht er mit seinen Kandidatinnen das RTL-Fotoshooting. Doch Felix darf, anders als Martin, nicht wählen, welche Frau er mitnehmen möchte. Die Entscheidung ist bei seinen Kandidatinnen schon gefallen: Sie sind alle dabei. Eine Tatsache, die Fans unfair finden. Auf Instagram schreiben sie:

Schade, dass man bei Felix nicht gesehen hat, wem er keine Rose gibt. Finde das bei den Minidates gerade gut, dass man auch sieht wer nicht dabei ist.

Oder:

Fands noch irgendwer super unfair, dass Martin wählen durfte, aber Felix nicht?! Hätte die 4 Frauen, die Martin nicht gewählt hat auch viel lieber dabeigehabt als 4 Frauen vom Fotoshoot. Voll blöd gemacht.

Wann läuft Die Bachelors?

Die neue Staffel Die Bachelors startet heute, am 18. Juni, zur Primetime um 20:15 Uhr bei RTL. Jeden Mittwoch wird eine neue Folge des Datingformats ausgestrahlt. Auf RTL+ kann die jeweilige Folge bereits eine Woche im Voraus geschaut werden. Hier sind bereits zwei Folgen verfügbar.