Die bestbezahlten Hollywood-Stars 2024: Nur eine Frau hat es in die Top 10 geschafft

Wer verdient eigentlich den meisten Zaster in Hollywood? Fest steht nach der Ermittlung der jüngsten Top 10, dass es immer noch eine unausgewogene Männerwelt ist.

Das Wirtschaftsmagazin Forbes schaut sich jährlich die Top-Verdiener:innen aus Hollywood an. Eine aufschlussreiche Liste, die immer wieder für Überraschungen gut ist. So fehlte beim letzten Mal jede Spur von einem ganz großen Star, der dieses Mal sogar auf Platz 1 vertreten ist. Nach dem Barbie-Jahr 2023 ist Margot Robbie allerdings wieder raus und die Anzahl der finanziell vorn mitspielenden Frauen in 2024 auf 1 geschrumpft.