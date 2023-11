Riesen The Boys-Überraschung bei Amazon: Serien-Ableger Gen V holt die 2 wichtigsten Figuren der Hauptserie zurück und gibt jetzt schon Einblick in Staffel 4

Amazons Superhelden-Serie Gen V, auch bekannt als Generation V, feiert in seinem Staffel-Finale die endgültige blutige Anbindung an The Boys. Wer das Spin-off noch nicht gesehen hat, sollte es vor Staffel 4 aus mehreren Gründen nachholen.

Bei Amazon Prime ist gerade das The Boys-Spin-off Gen V nach 8 Folgen zu Ende gegangen. Der in derselben Welt wie die Mutterserie angesiedelte Ableger erzählt von der Godolkin-Universität, wo eine jüngere Generation von Superheld:innen herangezüchtet wird.

Wer bis jetzt glaubte, die neue Supes-Serie der Generation V getrost auslassen zu können, wird im Finale mit verblüffenden The Boys-Gastauftritten eines Besseren belehrt. Denn hier geschehen wichtige Ereignisse, die für Staffel 4 von The Boys wichtig werden.

Achtung, es folgen Spoiler zu Gen V.

Nahtloser Übergang bei Amazon: Gen V bereitet in seinem Finale die 4. Staffel The Boys vor

8 Episoden haben Marie (Jaz Sinclair) und ihr Freundeskreis rund um Andre (Chance Perdomo), Emma (Lizze Broadway) und Jordan (London Thor/Derek Luh) das Supes-Uni-Leben bei Amazon Prime zelebriert und versucht eine Verschwörung im Keller des Colleges aufzudecken. Nach dem Betrug durch Cate (Maddie Phillips), die ihre Kommilitonen mit ihren Kräften manipuliert und Sam (Asa Germann) auf ihre Seite zieht, kommt es im Staffel-Finale zum blutigen Showdown: Der Versuch, die Geheimnisse der Universität als Experimentier-Ort an Menschen mit Superkräften offenzulegen, endet im Staffel-Finale mit einem Amoklauf dieser befreiten Experimente auf dem Campus.

Amazon Gen V-Hauptfigur Marie Moreau

Beendet wird das Blutbad schließlich durch das Auftauchen von Homelander (Antony Starr) aus The Boys, der sich als Anführer der Seven – natürlich – auf die Seite der Unterdrücker stellt, was unsere Held:innen am Ende eingeschlossen in einem Raum ohne Türen zurücklässt. Doch das ist noch nicht alles: In der Abspann-Szene der 8. Folge Gen V kehrt auch Billy Butcher (Karl Urban) zurück. Im zerstörten Labor der "Woods" findet er Spuren der Virus-Experimente.

Gen V Staffel 2 und The Boys Staffel 4: Wie geht es mit den Supes bei Amazon weiter?

Die 4. Staffel von The Boys wird bei Amazon Prime Anfang/Mitte 2024 erwartet. Außerdem wurde bereits eine 2. Staffel von Gen V bestellt, die dann wohl 2025 kommt. Der Plan der Serienschöpfer Eric Kripke, Evan Goldberg und Craig Rosenberg ist es, die zwei Serien abwechselnd ineinander greifen zu lassen. Das Finale der 1. Season Gen V gibt also den Staffelstab an die 4. Season von The Boys weiter und diese wird wiederum an ihrem Ende in die 2. Staffel von Gen V überleiten.

Amazon The Boys-Genger: Billy Butcher & Homelander

Auch die Handlung der 4. Staffel The Boys wird in Gen V bei Amazon bereits vorgegeben: Die Experimente an der Universität haben einen Supe-Virus hervorgebracht, der nun auf die ganze Welt entfesselt werden könnte. Was genau er bewirkt und wie er eine Kontrolle über Menschen mit Kräften erlaubt, wurde bisher nur angedeutet. Dass der Virus zuletzt in den Händen von Victoria Neuman (Claudia Doumit) landete, die (als geheimer Supe mit Blut-Kräften wie Maries) bald Vize-Präsidentin der USA sein könnte, verheißt aber nichts Gutes. Erik Kripke verriet Variety :

Wir wussten, dass der Virus eine große Rolle in der 4. Staffel von The Boys spielen sollte. Und wir wussten, dass Butcher vom Virus wissen sollte. Und dann kam die Idee auf, das in Gen V passieren zu lassen [...]: 'Können wir nicht Butcher ans Ende packen, um zu zeigen, dass er der heißen Spur des Virus' folgt?' Das war cool, weil es ein nette kleine Einleitung des Kommenden ist.

Amazon Gen V liefert neue Held:innen für The Boys

Umgekehrt bedeutet das, dass in dem Amazon-Crossover auch Gen V-Figuren in The Boys auftreten werden. Nachdem Sam und Cate sich gegen ihre Verbündeten wendeten und als heldenhafte "Guardians of Godolkin" in den Medien zelebriert wurden, könnte eine:r von ihnen sogar die Leerstelle der Seven füllen.

Mit der enthüllten Timeline der zwei Serien soll die 4. Staffel The Boys "nur ein paar Tage nach Gen V" spielen. Die Präsidentschaftswahl im Superhelden-Universum steht zu diesem Zeitpunkt kurz bevor. The Boys-Fans sind also gut beraten, die Abenteuer der Generation V bis 2024 bei Prime gesehen zu haben.



Podcast: Die 20 besten Serienstarts im November bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten November-Serien, die bei Netflix, Prime Video, Disney+ und Co. starten, zeigen wir euch in der Monats-Vorschau:



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zu den 20 Streaming-Highlights unter den Serien gehören im November der gewaltige Serien-Auftritt von Godzilla, die Rückkehr von zwei der besten Sci-Fi-Serien überhaupt und jede Menge weiterer spannender Neuheiten.