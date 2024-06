Die besten LEGO Harry Potter-Sets gibt es bei Amazon im Angebot – schon ab 30 Euro!

Auf Amazon gibt es gerade zahlreiche Lego Harry Potter-Sets im Angebot. Sichert euch die magischen Rabatte und erweitert euer Hogwarts Schloss um die Szenen aus den Büchern und Filmen nachzustellen.

Wer Harry Potter und LEGO liebt, der findet auf Amazon aktuell lizenzierte Sets im Angebot mit bis zu 30 Prozent Rabatt. Baut das magische Hogwarts Schloss weiter aus mit den umfangreichen Sets, die stundenlangen Bauspaß bieten. Das günstigste Lego-Set um euer Hogwarts Schloss weiter auszubauen ist der Zaubertrankunterricht * für 30 Euro.

Der Zaubertrankunterricht befindet sich im befristeten Angebot mit 25 Prozent Rabatt, hier solltet ihr also schnell sein. In dem 397-teiligen Set mischt ihr zusammen mit Severus Snape, Hermine Granger, Pansy Parkinson und Seamus Finnigan an neuen Mixturen.

Den größten Rabatt gibt es mit 30 Prozent auf Dumbledores Büro * mit 654 Teilen, welches schon für 63 Euro erhältlich ist. Bewegt Harry samt unsichtbaren Umhang und fünf weitere Figuren über die vier Stockwerke und entdeckt dabei zahlreiches Zubehör wie das Schwert von Gryffindor und den sprechenden Hut.

Große LEGO Harry Potter Sets für stundenlangen Bauspaß

Am umfangreichsten ist das 1732-teilige Harry Potter-Set Die Große Halle * von Hogwarts. Bei Amazon spart ihr aktuell 50 Euro. Neben der Großen Halle baut ihr auch den Hof und den Keller mitsamt Geheimgang in die Felswand. Die drei bekannten Räume Toilette, Korridor und Gemeinschaftsraum von Hufflepuff lassen sich zum Spielen herausziehen. Das LEGO-Set beinhaltet außerdem elf Minifiguren, darunter auch einen Bergtroll und 5 von 14 Hogwarts Porträts zum Sammeln.

Zu den Bestsellern zählt Die Kammer des Schreckens *. Mit 1176 Teilen bietet dieses Set eine detaillierte Nachbildung der berühmten Kammer aus dem zweiten Harry Potter Film. Hier warten interaktiven Elemente darauf, entdeckt zu werden, wie bewegliche Treppen, die den Eingang zur Kammer verbergen oder geheime Gänge. Außerdem ist eine exklusive, goldene Sammlerfigur von Voldemort enthalten, sowie die gefährliche Basilisk-Schlange mit aufklappbaren Kiefer. Die Kammer des Schreckens ist auch im Bundle mit weiteren Sets erhältlich.



Weitere LEGO Harry Potter Sets zu reduzierten Preisen bei Amazon

Der Astronomieturm – tragischer Schauplatz der Harry Potter-Reihe

Der Astronomieturm auf Schloss Hogwarts * von LEGO zeigt einen Schauplatz, an dem in Harry Potter und der Halbblutprinz eine der tragischsten Handlungen der gesamten Reihe stattfinden. Der 971-teilige Astronomieturm ist nicht nur architektonisch beeindruckend, sondern bietet auch zahlreiche spannende Details und spielbare Funktionen.

In dem 40 cm hohen und fünf Stockwerke umfassenden Gebäude gibt es zahlreiches Zubehör wie Alraunen, Briefe und Zauberstäbe zu entdecken. Mit den acht Figuren Harry, Hermine, Horace Slughorn, Luna Lovegood, Neville, Ron, Lavender Brown und Draco lassen sich Handlungen aus den Büchern und Filmen nachstellen oder ganz neue Abenteuer erleben.

