Die einst meistgesehene Serie der Welt hat über 240 Folgen: Nach 25 Jahren soll sie ein Reboot bekommen

Die 90er-Serie Baywatch gilt bis heute als eine der meistgesehenen Sendungen aller Zeiten. Nun könnte es eine Neuauflage mit den Rettungsschwimer:innen aus Malibu geben.

Das in jeder Hinsicht kalorienarme 90er-Serienphänomen Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu erlebt seit einiger Zeit ein kleines Revival. Weniger wegen des Baywatch-Kinofilms von 2017, sondern vielmehr dank einer remasterten HD-Version der Originalserie aus dem Hause der britischen Firma Freemantle, die man seit einigen Jahren international (ohne Copyright-geschützte Musik von damals) streamen kann.

Nun ist angeblich auch eine Neuauflage der Lebensretterserie im Gespräch ...

Kommt das Baywatch-Reboot 25 Jahre nach dem Serienende?

Von einem Baywatch-Remake oder -Reboot ist schon seit einiger Zeit die Rede. Laut Deadline wurden die Pläne aber erst konkreter, seit man sich mit dem US-Network FOX in Gesprächen befindet. Eine Serienbestellung könnte nun sogar schon kurz bevorstehen.

Ob damalige Stars, wie David Hasselhoff oder Pamela Anderson, wieder mit an Bord wären, ist fraglich. Wahrscheinlicher wirkt ein absoluter Neuanfang mit jungem Cast und rasanterer Inszenierung. Erfahrung hat der Sender FOX schließlich schon mit Lebensrettungsformaten wie 9-1-1: Notruf L.A.. Am Drehbuch sitzt aktuell schon Matt Nix (Burn Notice).

Freemantle verpasste der Originalserie mit der künstlich hochpolierten HD-Version eine waschechte Wiederbelebung, so Geschäftsführer Bob McCourt: "Früher war Baywatch die meistgesehene Show auf dem Planeten. In den 1990er Jahren wurde sie in jedes Territorium der Welt verkauft, aber als sie abgesetzt wurde, verkaufte sie sich 20 Jahre lang nicht viel." Höchstens in Hasselhoff-Hauptquartier Deutschland, wo es die Serie sogar als DVD-Komplettbox gab.

Baywatchs Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde spricht von einer Zuschauer:innezahl von wöchentlich sage und schreibe 1,1 Milliarden. Man hielt aber auch noch einen weiteren Rekord: Die Strandabenteuer aus Malibu waren die am längsten laufende Serie ohne auch nur eine einzige Emmy-Nominierung. Dann kam Supernatural und schlug Baywatch in dieser Kategorie.

Wo kann man Baywatch heute streamen?

Neun Staffeln der Baywatch-Originalserie liegen aktuell bei Joyn und Pluto TV in der Flatrate vor – zum Teil sogar gratis. Vereinzelte Staffeln sind auch bei Amazon in der Flat zu finden, ansonsten als Leih- und Kauftitel. Letztere Option muss man auch für das Möchtegern-Akte-X-Spin-off Baywatch Nights bemühen.