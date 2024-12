Die erfolgreichsten Filme 2024: Nur ein Film übertrifft Deadpool & Wolverine und mit dem hat niemand gerechnet

Welcher Film hat 2024 am meisten Geld eingespielt? Auf Platz 1 steht interessanterweise kein klassischer Blockbuster, wie die folgende Liste mit den höchsten Einspielergebnissen des Jahres zeigt.

Die Qualität von Filmen lässt sich bekanntlich nicht am eingespielten Geld messen, aber die Analyse von Box-Office-Ergebnissen kann trotzdem ertragreich sein. Zum Beispiel, um herauszufinden, welche Genres, Stars und Franchises ganz oben in der Gunst des Publikums liegen – und wie beliebt die Kinosäle vier Jahre nach Beginn der Coronavirus-Pandemie sind. Wie sehen also die erfolgreichsten Filme 2024 aus?

Von den größten Box Office Hits 2024 haben 2 die Milliardengrenze erreicht

Das Box-Office-Jahr 2024 stand im Schatten des Doppelstreiks in Hollywood. Der wurde zwar vergangenes Jahr beendet, beförderte aber die relativ magere Ausbeute an großen Hollywood-Produktionen gerade am Ende dieses Jahres. Das Ergebnis ist ein finanziell durchwachsenes Kinojahr 2024.

Wie schon 2023 gab es nur zwei Filme, die die Milliarden-Grenze gerissen haben (in den "Boomjahren" zwischen 2015 und 2019 waren es je mindestens 4).

Erneut sind zwei Marvel-Filme in der Top 10

Neun der zehn Filme sind Sequels

Vier der zehn Filme sind animiert, drei davon stehen in der Top 5. Unterhaltung für die Kleinen zahlt sich also weiterhin aus.

Grundlage für die Liste sind die Angaben von Box Office Mojo nach dem letzten Startwochenende des Jahres. Dabei geht es nur um das weltweite Einspielergebnis, nicht um die Profitabilität, also den Vergleich zu Budget und sonstigen Ausgaben.