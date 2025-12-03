Die ersten Bilder zu The Boys Staffel 5 enthüllen apokalyptischen Blick auf Homelander und Billy Butcher im Amazon-Finale

Das große The Boys-Finale rückt näher: Jetzt hat Amazon die ersten Poster zu Staffel 5 der Superhelden-Serie veröffentlicht, die Homelander und Billy Butcher zeigen.

Rund eineinhalb Jahre ist es her, seit die 4. Staffel von The Boys bei Amazon Prime Video eingetroffen ist. Seitdem warten Fans gespannt auf die 5. Season der beliebten Superhelden-Serie von Eric Kripke, die diese mit einem großen Finale abschließen wird.

Jetzt hat der Streamer die ersten zwei Poster zur kommenden Staffel enthüllt – und die läuten den finalen Kampf zwischen Homelander (Antony Starr) und Billy Butcher (Karl Urban) ein.

The Boys Staffel 5 enthüllt die ersten 2 Poster: Homelander als Vorbote der Apokalypse

Das erste Poster zeigt Homelander, der aus dem Weltall auf eine brennende Erde blickt, die von apokalyptischen Explosionen durchzogen wird. Das zweite Poster enthüllt Butcher, der vor einem zerstörten Vought Tower steht. Doch seht selbst:

Prime Video veröffentlichte die Poster auf X mit den Worten: "Versengte Erde. Schock und Ehrfurcht. Blut und Knochen."

Neben Starr und Urban werden unter anderem Jack Quaid, Chace Crawford, Karen Fukuhara, Erin Moriarty, Jensen Ackles, Jared Padelecki und Misha Collins im The Boys-Finale zu sehen sein.

Wann kommt The Boys Staffel 5 zu Amazon Prime Video?

The Boys Staffel 5 wird im Jahresverlauf 2026 bei Amazon Prime Video eintreffen. Leider enthüllen die neuen Poster dahingehend keine genaueren Daten. Wir rechnen jedoch mit einem Start im Sommer nächsten Jahres.

