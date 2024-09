Die meist gedrehte Film-Szene aller Zeiten hat 148 Versuche gebraucht – und versteckt sich im Horror-Epos Shining

Stanley Kubrick war berüchtigt für seinen Perfektionismus. Daher ist es wenig überraschend, dass er Szenen ungeheuer oft drehen ließ und steht dafür sogar im Guinness Buch der Rekorde.

Im Guinness Buch der Rekorde werden seit 1954 alle möglichen Rekorde festgehalten. Selbstverständlich gibt es seit vielen Jahren auch Einträge zu Rekorden aus der Filmwelt. Einer der Rekordhalter ist der Film Shining von Regie-Legende Stanley Kubrick. Aber ist diese Eintragung wirklich gerechtfertigt? Es gibt Stimmen, die anderes behaupten.

148 Takes: Für diese Szene in Shining hält Stanley Kubrick den (offiziellen) Rekord

Auf der offiziellen Website von Guinness World Records hält Shining den Rekord für die meisten Takes, also Versuche für einer Szene mit Dialog. Es ist keine der großen, bekannten Szenen aus Shining. Zum Beispiel, wenn Jack Nicholson mit einer Axt die Tür einschlägt, oder wenn sein Junge mit dem Dreirad durch die Gänge fährt.

Diese Szene hält den Rekord: Bei Guinness World Records ist eine viel unscheinbarere Szene eingetragen, die ganze 148 Takes gebraucht haben soll. Es handelt sich um das Gespräch zwischen Danny Torrance (Danny Lloyd) und Dick Hallorann (Scatman Crothers) über die Fähigkeit des Shining.

Laut World of Reel hat ein Mitglied der Crew die Szene, in der Shelley Duvall mit einem Baseballschläger die Treppe hochgeht, ebenfalls sehr hoch eingeordnet. Sie ist mit angeblichen 127 Takes bei Guinnes World Records angegeben. Dies wurde jedoch sowohl von Steadicam Operator (und Erfinder) Garrett Brown als auch von Assistant Editor Gordon Stainforth negiert. Es gibt aber auch am Rekordhalter Zweifel.

Warum der Eintrag im Guinness Buch falsch sein könnte

Lee Unkrich, Regisseur von Toy Story 3 und Fan von Stanley Kubrick, behauptet, dass der Eintrag nicht stimmt. In einem Interview mit IndieWire sprach er über seine Obsession mit Shining und dem Making-Of-Buch, das er geschrieben hat.

Dabei zeigt er sich nicht nur als absoluter Fan des Filmes, sondern räumt auch mit dem Mythos um die unzähligen Takes auf. So soll zwar Kubrick ein Perfektionist gewesen sein, doch laut Unkrichs Aussage, soll es bei Shining kein Take auf eine dreistellige Wiederholung geschafft haben:

Die Einstellung mit den meisten Takes im gesamten Film, über die niemand spricht, ist die große, lange Kamerafahrt, die Jack und Wendy und den Hotelmanager zu Beginn des Films in den Gold Ballroom bringt.

Unkrich hat sogar eine Theorie, wie es zu dem Fehler im Guinness Buch kommen konnte:

Ich glaube, dass einige der Schauspieler Proben mit Aufnahmen verwechseln, weil Kubrick sehr viel probte. Und das war wirklich ein Teil seines Schreibprozesses. Bei den Proben formte er den Dialog weiter.

Es gäbe noch weitere Kandidaten für den Platz des Rekordhalters für die meisten Takes einer Szene mit Dialog. Einer davon wurde bereits fast 50 Jahre vorher gedreht. Comedy-Urgestein Charlie Chaplin soll ebenfalls ein ziemlicher Perfektionist gewesen sein.

Laut einem Artikel von CNN wäre eine Szene aus Chaplins Film Lichter der Großstadt ganze 341 Mal gedreht worden. Dass der Film nicht als Rekordhalter im Guinness Buch aufgelistet wird, könnte daran liegen, dass es sich um einen Stummfilm handelt.