Die neue Bachelorette-Staffel kommt gar nicht gut an: So hart gehen die Fans mit der RTL-Show ins Gericht

Die neueste Staffel von Die Bachelorette kommt so gar nicht gut an. Was die Fans gerade aufregt, erfahrt ihr hier.

Seit einigen Wochen läuft Die Bachelorette wieder bei RTL+. Nachdem es die neueste Staffel mit Stella Stegmann nicht einmal ins lineare TV geschafft hat, zeigt sich auch die Online-Community kritisch. Was die Fans trotz drastischer Veränderungen so richtig stört, erfahrt ihr hier.

Frischer Wind, spannende Dynamik: Die Bachelorette hat sich verändert

Eigentlich versprach die neueste Staffel des RTL-Dauerbrenners richtig viel Spannung: Bachelorette Stella Stegmann ist bisexuell und datet erstmals in der Showgeschichte Männer und Frauen. Stegmann wurde ganz anders präsentiert als die bisherigen Bachelorettes: Weg vom prüden Image einer eleganten Dame hin zu einer Frau, die selbstbewusst ihre Sexualität auslebt. Diese Offenheit wurde auch in den bisherigen Dates deutlich – immer wieder geht es ums Thema Sex.

Ob das der Show guttut? Geschmackssache. Eins wird dennoch deutlich: Die aktuelle Bachelorette-Staffel wagt Veränderungen. Die spannendste Neuerung kommt durch die Einbindung von Männern und Frauen als potenzielle Dating-Partner:innen. Wie benehmen sich die Männer bei den Gruppendates und worüber sprechen Frauen unter sich? Spannende Einblicke in gelebte Rollenbilder. Pikant: Auch zwischen den Kandidat:innen hat es schon gefunkt – kein Wunder, bei so viel Langeweile in der Villa.

Die Bachelorette blitzt bei den Fans ab: So schlecht kommt die neue Staffel an

Trotz frischem Wind kommt die aktuelle Bachelorette-Staffel bei den Fans gar nicht gut an. Besonders auf Instagram lässt die Community ihren Frust ab. Interessanterweise steht neben der üblichen Kritik an den Kandidat:innen vor allem das Format selbst im Vordergrund. Viele Fans stören sich daran, dass die aktuelle Folge strukturlos und ohne jegliche Highlights verlaufen sei. Früher, als die Show noch im linearen TV zu sehen war, sei sie stets einem nachvollziehbaren Muster gefolgt, doch das sei nun anders.



Eine Nutzerin äußert ihre Kritik: "Also unglaublich der Folgenaufbau. In der Folge ist genau nichts passiert und noch nicht mal eine Entscheidung." Am Ende formuliert sie einen Appell an RTL: "Ganz schlimm. Bitte bitte wieder ändern." Ein anderer Instagram-User beklagt ebenfalls, dass dem TV-Publikum zu wenig geboten wurde: "Folge 7 war so langweilig ... nix Neues, langweilige Dates, geht gar nicht voran."

Ein Fan lässt seinem Ärger freien Lauf und entscheidet sich für harte Worte:

Cliffhanger, die einen ratlos zurücklassen, aber nicht, weil man kaum erwarten kann, die Auflösung zu erwarten, sondern weil man sich fragt, was das soll. Wenn ihr das Format beerdigen wollt, dann tut das, aber bitte laut- und schmerzlos und NICHT SO!

Autsch, selbst waschechte Fans zeigen sich unzufrieden. Ob RTL auf die Kritik reagieren wird, bleibt abzuwarten.

So kannst du Die Bachelorette schauen

Staffel 11 von Die Bachelorette wird in diesem Jahr erstmals nicht bei RTL im TV ausgestrahlt. Stattdessen erscheinen die Folgen jeden Montag als Stream bei RTL+. Ältere Folgen und Staffeln können auf dem Streamingdienst nachgeschaut werden.