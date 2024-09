Hinter Stellas Rücken: Die Bachelorette-Kandidat bandelt mit seiner Konkurrentin an

In Staffel 11 von Die Bachelorette läuft alles anders: So sind Frauen und Männer unter den Teilnehmenden. Kein Wunder, dass sie auch untereinander ein Auge auf sich werfen.

Stella Stegmann ist die erste bisexuelle Bachelorette und sucht einen neuen Partner oder eine neue Partnerin. Deswegen buhlen in Staffel 11 von Die Bachelorette auch 15 Männer und 5 Frauen um das Herz der Rosenverteilerin. Einer der Männer hat dabei scheinbar nicht nur Augen für die Bachelorette.

„Der hat sich verguckt“: Ferry steht auf Die Bachelorette-Kandidatin

Hat Kandidat Musty es bereits vorausgesagt? Gehen in diesem Jahr zwei Paare aus der Bachelorette-Staffel hervor? Zugegeben, Musty ist eher davon ausgegangen, dass zwei der teilnehmenden Frauen in der Villa zueinander finden. Doch jetzt scheinen ein Mann und eine Frau ein Auge aufeinander geworfen zu haben. Kandidat Ferry ist von seiner Konkurrentin Emma scheinbar hin und weg. „Man erkennt schon, dass ich ein bisschen Augen für Emma habe“, erklärt der Songwriter. Was genau ihn an Emma so anzieht, beschreibt er zugleich. „Emma ist schon nicht schlecht. Ich finde sie sehr, sehr cool. Ich finde sie obviously sehr sehr heiß. Obviously mag man sich, obviously hat man gemeinsame Werte.“ Die beiden seien einfach auf einer Wellenlänge. Auch Kandidatin Aysun sieht Ferry seine Gefühle direkt an. „Der hat sich schon verguckt“, lautet ihr Urteil.

Doch nur beim Reden bleibt es nicht. Im Pool wird es ganz schön innig zwischen den beiden, die eigentlich Konkurrenten sind. Schmusend liegen sich Emma und Ferry im Arm und lassen sich durch den Pool treiben. Nach Abkühlung sieht das nicht aus.

Werden Ferrys Gefühle erwidert? So steht Emma zu ihrem Mitstreiter

Ferry und Emma scheinen sich wirklich gut zu verstehen. Dennoch scheint es, als wäre Ferry schon einen Schritt weiter. „Ich mag Ferry mega gerne, er ist mega witzig. Wir haben einen guten Vibe miteinander“, erzählt Emma ihre Sicht auf den Casanova. Nach richtigem Interesse wirkt da zwar noch nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Trotz Emma will sich Ferry natürlich auf Stella konzentrieren, denn für sie ist er ja schließlich in die Show gekommen. Ob er auch mit ihr auf der gleichen Wellenlänge ist, wird sich zeigen.

TV & Streaming: So kannst du "Die Bachelorette" schauen



In diesem Jahr wird Die Bachelorette zum ersten Mal nicht im TV ausgestrahlt. Eine neue Folge finden Fans jeden Montag auf RTL+ zum Streamen.