Die Passion bei RTL: Der Live-Blog mit allen Highlights und Ausrutschern des TV-Events

Heute Abend zeigt RTL das TV-Event Die Passion, eine Musical-Adaption des Neuen Testaments und das als Live-Übertragung aus Essen. Alle Highlights gibt es hier im Live-Blog.

Wer schon immer davon träumte, mit Prince Damien und Katy Karrenbauer in die Sonntagsschule zu gehen, kommt wohl nie wieder so nah ran wie heute Abend. Denn RTL zeigt pünktlich zu Ostern das große Live-Musical-Event Die Passion, in dem die Passionsgeschichte Jesu mit Popmusik und "kreativ" besetzten Stars nacherzählt wird. Ich begleite das TV-Spektakel des Jahres (oder zumindest der Fastenzeit) durch alle Höhen und geschmacklichen Tiefen im Live-Blog.

Die Passion bei RTL: Sendetermin und Live-Streaming

Wann kommt Die Passion im TV? RTL sendet das Event heute 20:15 Uhr live aus Essen. Eingeplant sind zwei Stunden.

Falls du ein Abo hast, kannst du Die Passion bei RTL+ schauen *. RTL+ bietet auch ein 30-tägiges kostenloses Test-Abo an.

Die wichtigsten Fragen zum RTL-Event Die Passion

Was zum Henker ist Die Passion ? Ein Live-Musical nach niederländischem Vorbild, bei dem mit deutschsprachiger Popmusik und Bibel-Zitaten von den letzten Tagen im Leben von Jesus Christus erzählt wird.

? Ein Live-Musical nach niederländischem Vorbild, bei dem mit deutschsprachiger Popmusik und Bibel-Zitaten von den letzten Tagen im Leben von Jesus Christus erzählt wird. Wer spielt Jesus und ist Mel Gibson beteiligt? DSDS-Gewinner Alexander Klaws und nein, der Regisseur von Die Passion Christi muss draußen bleiben. Die bizarre Besetzung von Die Passion besteht u.a. aus Thomas Gottschalk (Erzähler), Mark Keller (Judas), Henning Baum (Pontius Pilatus) und Prince Damien (Jünger).

Die besteht u.a. aus Thomas Gottschalk (Erzähler), Mark Keller (Judas), Henning Baum (Pontius Pilatus) und Prince Damien (Jünger). Singt Alexander Klaws auf dem Tempelberg? Noch nicht. Die Passion wird aus Essen live übertragen. Es gibt eine Bühne auf dem Burgplatz und parallel dazu eine Prozession durch die Stadt mit einem riesigen Kreuz. 4.900 mutige Menschen werden im Publikum vor Ort erwartet.

Soll mich Die Passion bekehren? Eingeladen sind Menschen jedweder Konfession und auch Atheisten. Die Veranstalter werben überdies mit einer Botschaft der Toleranz. Das riesige Kreuz, die Bibelzitate und Hauptfigur J. Christus lassen anderes vermuten.

Wann beginnt der Live-Blog? 20:15 Uhr geht es hier im Artikel los!

