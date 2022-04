Die Passion bei RTL: Die komplett bizarre Star-Besetzung des Oster-Events in der Übersicht

Am Mittwoch soll Die Passion bei RTL das Land vereinen oder zumindest mit seiner komplett bizarren Besetzung unterhalten. Wer in der Show mitmacht, erfahrt ihr hier.

Da hat sich RTL Großes vorgenommen: Kurz vor Ostern wird Jesus auf dem Essener Burgplatz nochmal seine Leidensgeschichte durchstehen, diesmal begleitet von "richtigen Popkrachern" und der Stimme von Gott(schalk). Das Ganze nennt sich Die Passion und wird am Mittwoch live im TV übertragen.

Damit sich der Heiland nicht allein durch die letzten Tage vor der Kreuzigung singen muss, stellt ihm RTL ein Aufgebot an Stars zur Seite, das sich in Sachen Absurdität teils überschlägt. Oder gehören Reiner Calmund und Prince Damien für euch zur ersten Wahl jeder Bibel-Adaption? Wir stellen euch die Besetzung von Die Passion bei RTL vor.

Die Hauptrollen der Besetzung von Die Passion: Jesus, Judas und Martin Semmelrogge

Fangen wir bei den Hauptfiguren dieser Version der Passionsgeschichte an, die den Leidensweg Jesu in die Gegenwart versetzt und poppig beschallt.

Die Passion bei RTL: Thomas Gottschalk ist der Erzähler

© RTL / Benno Kraehahn Thomas Gottschalk

Näher kommt man im deutschen Fernsehen nicht an die Stimme Gottes: Wetten, dass-Moderator und TV-Legende Thomas Gottschalk wird als Erzähler durch die Passionsgeschichte führen. Die Supernase a.D. spricht zwar nicht direkt den Herrn, genießt dank ihrer langjährigen Erfahrung in der Moderation überambitionierter TV-Events aber unser vollstes Vertrauen bei der Erschaffung einer neuen Unterhaltungs-Welt (in hoffentlich weniger als sieben Tagen).

Die Passion bei RTL: DSDS-Gewinner Alexander Klaws spielt Jesus

© RTL / Benno Kraehahn Alexander Klaws

Dieter Bohlen hat den Heiland als erster erkannt. Zumindest wenn wir nach der Besetzung von Die Passion gehen. Denn der erste Deutschland sucht den Superstar-Gewinner Alexander Klaws spielt Jesus Christus im modernen Gewand. So sehr diese Kombination auf dem ersten Blick verwundert, ist Klaws von allen Anwesenden noch der naheliegendste Kandidat. Der Musiker glänzt nicht nur mit seltsam verzweifelten Alben-Titeln ("Here I Am!" – "Attention!" – "Was willst du noch?!"), sondern spielte knapp zwei Jahre einen gewissen Jesus C. in Andrew Lloyd Webbers Jesus Christ Superstar.

Die Passion bei RTL: Mark Keller gibt den Judas

© RTL / Frank W. Hempel Mark Keller

Seit 14 Jahren spielt Mark Keller in Der Bergdoktor den Dr. Alexander Kahnweiler. Er raste durch Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei und sang Medleys mit Helene Fischer. In Die Passion übernimmt er die Rolle des Apostels Judas Iskariot, der Jesus für 30 Silberstücke verriet und zu dessen Festnahme beitrug. Damit ist Mark Keller jetzt offiziell der deutsche Harvey Keitel (Die letzte Versuchung Christi).

Die Passion bei RTL: Der letzte Bulle Henning Baum spielt Pontius Pilatus

© RTL / Benno Kraehahn Henning Baum

In Die Passion von RTL muss Der letzte Bulle Jesus zum Tode am Kreuz verurteilen. Henning Baum übt sich auf dem Pressefoto schon gekonnt in der Pose des Zwiegesprächs mit einem quotengeilen TV-Produzenten. Ihr konntet Baum zuletzt in Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, Schlag den Star und als Quokka in The Masked Singer bewundern.



Die Passion bei RTL: Laith Al-Deen spielt den Jünger Petrus

© RTL / Frank W. Hempel Laith Al-Deen

Wer könnte den ersten Bekenner und auch Verleugner von Jesu besser mimen als Sänger Laith Al-Deen – dachte sich jemand bei RTL. Der Mann, der sich mit Bilder von dir in die Gehörgänge von Millionen bohrte, ist einer der Vorkämpfer deutschsprachiger Popmusik, wie auf seiner Homepage mehrfach wiederholt wird.

Die Passion bei RTL: Ella Endlich spielt Maria, Mutter Gottes

© RTL / Benno Kraehahn Ella Endlich

Noch eine Bohlen-Connection: Sängerin Ella Endlich saß 2018 in der Jury von Deutschland sucht den Superstar. Bekannter dürfte die erprobte Musical-Darstellerin aber für den Song Küss mich, halt mich, lieb mich sein, der auf der Titelmelodie von Drei Haselnüsse für Aschenbrödel basiert. Bei der Darstellerin der Mutter Jesu wollte man offenbar kein Trash-TV-Risiko eingehen. Nicht sonderlich spaßiger Fakt: Ella Endlich ist ein Jahr jünger als ihr Passions-Sohn Alexander Klaws.



Die Passion bei RTL: Martin Semmelrogge ist der perfekte Barabbas

© Florian Ostermann Martin Semmelrogge

Barabbas gehört normalerweise nicht zum Star-Ensemble von Passions-Verfilmungen, aber für Martin Semmelrogge kann man schon mal eine Ausnahme machen. Das Charaktergesicht aus Das Boot, Schindlers Liste und Das Sommerhaus der Stars (was für eine Trinität!) ist aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht wegzudenken. Er gibt mit Barabbas einen "berüchtigten Gefangenen" (Matthäus [nicht Lothar, Anm.d.Red.]), der zeitgleich mit Jesus eingekerkert wird. Pontius Pilatus stellt das Volk daraufhin vor die Wahl, einem von beiden die Strafe zu erlassen.

Weitere Stars in Die Passion: Von Gil Ofarim bis hin zu Katy Karrenbauer und Reiner Calmund

Weitere Stars in Die Passion von RTL:

Samuel Koch

Sarah Koch

Gil Ofarim

Stefan Mross

Anna-Carina Woitschak

Sila Sahin

Thomas Enns

Mareile Höppner

Nicolas Puschmann

Prince Damien

Weitereverstecken sich bei Die Passion in den Neben- und Gastrollen. Zu den Jüngern gehören beispielsweise der Trompeter der Nation, Stefan Mross, dessen Ehefrau und Achtplatzierte bei Deutschland sucht den Superstar, Anna-Carina Woitschack, sowie. An Sänger Gil Ofarim, dem derzeit eine Klage wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung droht, hält RTL weiterhin fest mit der Begründung, es gelte die Unschuldsvermutung.

Freut euch zudem auf Gastauftritte von unter anderem Ex-Fußball-Pate Reiner Calmund, Gastronom Nelson Müller, Hinter Gittern-Veteranin Katy Karrenbauer und einigen mehr.

Wann kommt Die Passion bei RTL im TV?

Sendetermin: Die Passion wird am 13. April ab 20:15 Uhr live bei RTL ausgestrahlt. Bei RTL+ könnt im Stream ebenfalls zuschauen.

Die Passion wird am 13. April ab 20:15 Uhr live bei RTL ausgestrahlt. Bei RTL+ könnt im Stream ebenfalls zuschauen. Moviepilot begleitet das Musik-Event mit einem Live-Blog, denn irgendjemand muss dieses Martyrium auf sich nehmen.

Die Passion basiert auf einer niederländischen Show, die bei den Nachbarn seit 2012 in unterschiedlichen Städten stattfindet. Eigentlich sollte die deutsche Version 2020 ausgestrahlt werden, aber dem machte das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung.

Die Show findet an verschiedenen Schauplätzen in Essen statt. Neben dem Geschehen auf der Hauptbühne wird in einer Prozession ein leuchtendes Kreuz durch die Straßen Essens getragen. "Mitgehen können Menschen aller Konfessionen", heißt es bei RTL und "ob religiös oder nicht".

