In der 3. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht steht Númenor kurz vor einem Bürgerkrieg. Moviepilot-Redakteurin Joana Müller hat im Interview mit Maxim Baldry, Cynthia Addai-Robinson und Lloyd Owen gesprochen.

Die 3. Staffel der Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht ist bei Amazon Prime Video zurück und erzählt den Krieg im Zweiten Mittelerde-Zeitalter weiter. Saurons Bedrohung wird auch im Menschenreich Númenor immer stärker wahrgenommen, wo in den neuen Folgen ein Bürgerkrieg kurz bevorsteht. Die Getreuen um Königin Miriel, ihr Hauptmann Elendil und dessen Sohn Isildur machen sich im Westen bereit für den Kampf gegen Ar-Pharazôns Kräfte.

Ich habe die drei Númenor-Stars Cynthia Addai-Robinson (The Accountant), Maxim Baldry (Years and Years) und Lloyd Owen (Apollo 18) bei der Closer to the World Experience in England zum Interview getroffen. Dabei erzählten mir die Schauspieler:innen von ihrer Stuntarbeit in Staffel 3 und dem berühmten Herr der Ringe-Schwert Narsil, das später einmal Aragorn gehören wird. Darüber hinaus kamen wir auf Miriels großen Moment in Folge 6 zu sprechen.

Achtung, es folgen Spoiler zu Folge 6 der 3. Staffel von Die Ringe der Macht.

Miriel, Elendil und Isildur: Das Númenor-Trio im Moviepilot-Interview zu Die Ringe der Macht

Moviepilot: Lloyd und Maxim, ihr habt in Staffel 3 wieder viele Kampf- und Actionszenen. Wie bereitet ihr euch auf die Stuntarbeit vor?

Maxim Baldry: Man stürzt sich einfach rein, das ist der Startpunkt. Ich musste diesmal von einem Gebäude springen und wenn ich zu lange darüber nachgedacht hätte, dann hätte ich es nicht gemacht. Aber ich wollte es wirklich gerne probieren. Und Roy [Taylor], unser Stuntkoordinator, meinte: ‘Ich glaube, du schaffst das.’

Wir haben zuerst viel mit Kabeln gearbeitet, was ich noch nie gemacht hatte. Aber es war wirklich toll, etwas tun zu können, was physisch nicht möglich sein sollte. Das durfte ich diese Staffel zum ersten Mal machen. Wir übten es häufig, bevor ich ans Set ging. Und dann ließ ich mich dort durch die Gegend schleudern.

Lloyd Owen: Wir hatten für die Stuntarbeit zum Glück sehr viel Zeit, um uns vorzubereiten. Das ist unglaublich wichtig, denn mit so viel Action und Schwertern muss man sehr präzise sein. Man muss auch herausfinden, was am besten für die Kamera funktioniert, welcher Winkel der richtige ist. Es ist sehr spezifisch.

Man muss es viel üben, damit man es dann fast schon wieder vergessen kann[, denn am Ende kommt alles oft ganz anders]. Ich hatte zum Beispiel eine Kampfszene mit Anárion (Andrew Richardson), wo wir ziemlich was abbekommen haben: Ich musste einstecken, der Junge musste einstecken. Man wird übermütig und bekommt immer ein paar blaue Flecken ab. Aber das gehört dazu.

Cynthia, auch Miriel hat in dieser Staffel einige wichtige Momente. Darunter ist die Entwicklung zwischen ihr, Elendil und Ar-Pharazôn, aber auch, dass sie ihr Augenlicht zurückerhält. Was war für dich als Schauspielerin die größte Herausforderung?

Cynthia Addai-Robinson: [zu Lloyd] Unsere Szenen mochte ich sehr gerne. Ich glaube, wir haben eine große Verantwortung gespürt, denn man ist sich bewusst, wie das Publikum einschätzt und erwartet, was vielleicht passieren könnte.



Aber das Herausforderndste war für mich, zu spielen, wie Miriel ihr Augenlicht wiedererhält, und das auf eine einfache, aber wirkungsvolle Weise zu tun. Außerhalb der Serie war das etwas, das ich am häufigsten gefragt wurde: ‘Kannst du sehen? Wann bekommst du dein Augenlicht zurück?’



Ich hatte viele Gespräche mit Stefan Schwartz, der in dieser Staffel das erste Mal als Regisseur mit uns gearbeitet hat; nicht nur darüber, wie ich es spielen soll, sondern auch, wie wir das drehen. Das ist der andere Aspekt: Es gibt die Performance, aber man muss auch dem Regisseur vertrauen, dass er es visuell richtig repräsentiert und eine passende Perspektive nutzt. Ich durfte auch mit Benjamin Walker (Gil-galad) arbeiten, mit dem ich vorher noch keine Szenen hatte. Ich wollte sichergehen, dass sich der Moment verdient anfühlt, nachdem ich die Blindheit so lange verkörpert hatte.

Lloyd, in Staffel 2 hat Elendil Narsil erhalten, ein Schwert, das für das Herr der Ringe-Universum eine große Bedeutung hat. Fühlst du eine starke Verantwortung, dieses Schwert in der Serie zu tragen?

Lloyd Owen: Es ist eine sehr glückliche Verantwortung. Die Art und Weise, wie es gefertigt ist, ist wirklich großartig. Als Herr der Ringe-Fan kenne ich das Schwert natürlich. Wir haben drei verschiedene Versionen davon. Wenn wir Kampfszenen drehen, haben wir eine weichere Version. Das zeremonielle Schwert hat ein bestimmtes Gewicht und eine bestimmte Balance, weil sie es so brillant verarbeitet haben. Es fühlt sich besonders an, wenn man das halten darf.

Maxim Baldry: Balancierst du das mit der Schulter oder ist es nicht lang genug?

Lloyd Owen: Nur die jungen Leute tun das. Es ragt tatsächlich über die Schulter. [Zu mir] Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es ist das größte Schwert in Die Ringe der Macht.

Maxim Baldry: [neckisch] Wirklich?

Lloyd Owen: Yep.

Maxim Baldry: Du hast das größte Schwert? [lacht] Ihr hört es hier zuerst.

Das ist wirklich cool.

Maxim Baldry: Er ist wirklich stolz darauf.

Lloyd Owen: Ich ziehe ihn ständig damit auf. Es ist größer als Isildurs Schwert. [lacht]

Mehr Interviews zu Die Ringe der Macht:

Herr der Ringe-Podcast: Wir müssen über die 3. Staffel Die Ringe der Macht reden

Einen tieferen Einblick zur Die Ringe der Macht-Rückkehr bekommt ihr in unserer neuen Streamgestöber-Folge, die ich mit meiner Moviepilot-Kollegin Esther Stroh aufgenommen habe.

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Was ist neu in Mittelerde und was ist im Vergleich zu vorigen Staffeln gleichgeblieben? Wir nehmen uns die neuen Episoden im Detail vor und diskutieren Neuzugänge, Saurons Pläne und Schockmomente (also: Achtung, Spoiler).



Dieses Interview wurde gekürzt und verdichtet. Die 3. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht läuft seit dem 11. November 2026 bei Amazon Prime Video.