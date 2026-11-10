"Man möchte Zwerge kämpfen sehen": Die Ringe der Macht-Star Owain Arthur erklärt Durins großen Konflikt in Staffel 3

In Staffel 3 der Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht kämpft Durin um die Thronfolge in Khazad-dûm und warnt vor den Zwergenringen. Moviepilot-Redakteurin Joana Müller hat mit Owain Arthur im Interview gesprochen.

Seit dem 11. November 2026 ist Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht mit der 3. Staffel bei Amazon Prime Video zurück und erzählt den Krieg in Mittelerde im Zweiten Zeitalter weiter. Mittendrin ist Durin IV. (Owain Arthur), der nach dem Tod seines Vaters in Staffel 2 nun auf dem Thron in Khazad-dûm sitzt und sich mit Gattin Disa (Sophia Nomvete) gegen das Drängen der anderen Zwergenlords und -ladys zur Wehr setzt, die Saurons sieben Zwergenringe der Macht benutzen wollen. Als sein Bruder Thrain (Eddie Marsan) im Berg auftaucht, gerät Durin weiter unter Druck.

Ich habe Durin-Darsteller Owain Arthur bei der Closer to the World Experience in Oxfordshire zum Interview getroffen. Darin erzählte mir der Schauspieler, wie Durins große Kampfszene in Folge 4 gedreht wurde und wie es für den Zwerg in Staffel 3 weitergeht.

Achtung, es folgen Spoiler zu den ersten vier Folgen der neuen Season!

Durin-Darsteller Owain Arthur im Moviepilot-Interview zu Die Ringe der Macht Staffel 3

Moviepilot: Durin kämpft in Staffel 3 mit seiner Thronfolge und der Ankunft seines Bruders Thrain. Kannst du uns in den emotionalen Prozess von Durin in den neuen Folgen mitnehmen?

Owain Arthur: Durin trägt diese Staffel viel mit sich herum, definitiv mehr als in Staffel 1 und 2. Es ist schwer für ihn, den Tod seines Vaters zu verarbeiten und damit allein zu sein. Als sein Bruder auftaucht, wird seine Loyalität auf die Probe gestellt. Er gibt ihm einen Vertrauensvorschuss, aber Thrain hat versteckte Absichten. Ich würde sagen, dass seine Güte seine größte Schwäche ist.

Ein großer Moment ist, wenn Durin in Folge 4 gegen Thrain zum Kampf antritt.

Das war ziemlich hart zu drehen. Manche Szenen sind schnell vorbei, aber der Kampf allein hat vier Drehtage gedauert. Es gab viele Einstellungen, ich weiß nicht, wie viele davon sie am Ende tatsächlich verwendet haben. Es war eine ziemlich große Szene und es war harte Arbeit. Das Stunt-Team hat das brillant choreografiert. Aber es hat auch Spaß gemacht. Man möchte Zwerge kämpfen und zuschlagen sehen. Aber gegen den eigenen Bruder zu kämpfen, ist etwas völlig anderes, denn man bekämpft sein eigenes Blut.

Durftest du auch einmal selbst zuschlagen?

Ich habe ihm vielleicht mal eine mitgegeben. [lacht] Aber er ist zum Glück genug abgepolstert. Und Eddie [Marsan] ist wirklich toll. Das mit ihm zu machen, war super. Er ist professionell und behält die Kontrolle. Er ist auch kein Anfänger mehr. Also haben wir uns sehr sicher miteinander gefühlt und das Stuntteam hat da einfach sehr gute Arbeit geleistet.

In der Staffel verlässt Durin Khazad-dûm auch. War es für dich eine schöne Abwechslung, mal wieder im Freien zu drehen?

Es war wirklich eine gelungene Abwechslung. Aber es hat sich auch merkwürdig angefühlt, Khazad-dûm nicht um mich zu haben. Die Landschaft von Südengland als Mittelerde zu sehen, wo J.R.R. Tolkien seine Inspiration hergenommen hat, war schön.

Hast du etwas vom Set als Andenken mitgenommen?

Diesmal nicht, in den letzten Staffeln habe ich vielleicht einen Stein mitgenommen. Aber nein, dieses Mal habe ich tatsächlich nichts mitgehen lassen.

Auch nicht den Zwergenring?

[lacht] Den brauchen wir noch für den Dreh, also konnte ich den nicht mitnehmen. Vielleicht wenn wir die Serie abgedreht haben. Schauen wir mal, was ich haben darf ... [zwinkert].

Aus Tolkiens Geschichten wissen wir, dass Durin den Ring vielleicht irgendwann selbst trägt. Ist das etwas, auf das du dich freust, diesen inneren Kampf als Schauspieler darstellen zu dürfen?

Wir wissen noch nicht genau, ob das in der Serie passiert. Aber falls es passiert, freue ich mich sehr darauf. Durin ist ständig in diesem moralischen Dilemma und für die Zwerge leisten die Drehbuchautoren wirklich tolle Arbeit. Diese Reise wird nochmal ordentlich Druck auf Durins moralischen Kompass ausüben.

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Was ist neu in Mittelerde und was ist im Vergleich zu vorigen Staffeln gleichgeblieben? Wir nehmen uns die neuen Episoden im Detail vor und diskutieren Neuzugänge, Saurons Pläne und Schockmomente (also: Achtung, Spoiler).



Dieses Interview wurde gekürzt und verdichtet. Die 3. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht läuft seit dem 11. November 2026 bei Amazon Prime Video.