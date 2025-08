Die Schatzsuche von Joko und Klaas: So haben sich Papaplatte und seine Fans den Millionengewinn unter den Nagel gerissen

Die Aktion ist mittlerweile fast zwei Jahre alt, doch immer noch genauso spannend wie damals. Joko und Klaas versteckten einen Koffer mit einer Million Euro in ganz Deutschland – doch ein bekannter Twitch-Streamer mischte sich unter die Kandidat:innen.

Wenn bei Joko & Klaas gegen ProSieben die beiden Entertainer gewinnen, kann man davon ausgehen, dass Deutschland eine große Aktion bevorsteht. 2023 versteckten Joko und Klaas eine Million Euro in Deutschland und gaben ihrem Publikum eine Woche Zeit, das Geld zu finden – doch sie haben nicht mit dem Streamer Papaplatte gerechnet.



So lief die Schatzsuche von Joko und Klaas ab

Am 17. Oktober 2023 haben Joko und Klaas ihr Duell gegen ProSieben gewonnen und gleich angekündigt, dass sie die 15 Minuten aufsparen für eine größere Aktion, die sie planen wollten. Nachdem sie die nachfolgenden zwei Shows verloren haben, konnten sie am 7. November den Sender schließlich ein weiteres Mal Zeit abluchsen.



Die mittlerweile 30 Minuten Sendezeit nutzten sie geschickt, denn sie verstreuten die Zeit auf mehrere Tage. Sie starteten "Joko & Klaas Live: Die Schatzsuche", in der sie einen Koffer mit einer Million Euro irgendwo in Deutschland versteckten. Jeden Tag um 20:15 Uhr gab es für einen kurzen Moment Hinweise auf ProSieben zu sehen. Wer nach einer Woche die Hinweise kombiniert, kam an die Million. Die einzige Bedingung: 10.000 Menschen sollten sich innerhalb von drei Tagen als Knochenmarkspender registrieren.

Nach einer Woche waren alle Rätsel in der Welt und theoretisch auch der Aufenthaltsort des Koffers. Auf ProSieben war am letzten Tag ein Livestream von dem Van, in dem sich Joko versteckte, zu sehen. Kurz vor 20:45 Uhr klopfte ein Mann namens Tobias an die Tür des Fahrzeugs und wurde von Joko herzlich empfangen. Er schaffte es mit dem zweiten Versuch, den Koffer zu öffnen und war damit schlagartig Millionär. Doch bevor Joko etwas sagen konnte, bedankte sich Tobias bei Papaplatte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weitere TV-News:

Wie Papaplatte die Aktion von Joko und Klaas unterwanderte

Papaplatte, bürgerlich Kevin Andreas Teller, ist mit 2,9 Millionen Twitch-Followern einer der erfolgreichsten Streamer Deutschlands und hatte bei dieser Aktion seine Finger im Spiel. Als ihm von seiner Community die Aktion von Joko und Klaas zugetragen wurde, war er sofort begeistert und schaltete sich ein.



Er schaute zusammen mit seiner Community jeden Hinweis live und mit 10.000 Leuten, die an den Rätseln knobelten, war die Herausforderung nicht mehr ganz so schwer. Für den Streamer waren die eine Million Euro nicht so wichtig – Hauptsache, jemand erwähnte seinen Namen, wenn eine Person aus seiner Community den Geldkoffer finden würde. Genau das ist passiert und dementsprechend begeistert fiel seine Reaktion aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Gewinner Tobias wurde prompt zu Late Night Berlin geholt und Papaplatte spontan dazugeschaltet. Joko und Klaas waren überrascht und begeistert zugleich, als sie mitbekamen, wie der Streamer ihre Aktion unterlaufen hatte – vor allem, weil Papaplatte eine eigene Spendenaktion durchführte. Klaas meinte, dass die beiden sich zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal begegneten, es aber nicht dabei bleiben sollte. Schlussendlich kam der Streamer auch einmal zu Late Night Berlin zu Besuch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie ihr Joko & Klaas gegen ProSieben schauen könnt

Joko & Klaas gegen ProSieben läuft aktuell nicht auf ProSieben und es ist noch keine neue Staffel geplant. Wer alle vorigen Folgen schauen will, kann sich die Show auf Joyn anschauen.