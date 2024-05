Die Simpsons feiern besonderen Feiertag mit Krieg der Sterne-Crossover auf Disney+ – aber es ist nicht der Star Wars Day

Zwischen Die Simpsons und Star Wars wird es im Mai ein weiteres Crossover auf Disney+ geben. Allerdings nicht am Star Wars Day, sondern zum Muttertag.

Am 4. Mai (May the Fourth) ist bekanntlich Star Wars Day, der unter anderem mit der Premiere der neuen Animationsstaffel Star Wars: Geschichten des Imperiums zelebriert wird. Ein besonderes Sternenkrieg-Schmankerl spart man sich aber noch für das Muttertag-Wochenende auf.

Am 10. Mai 2024 (hierzulande zwei Tage vor dem Muttertag) geht bei Disney+ ein neues Crossover mit Die Simpsons online. Dabei handelt es sich nach Maggie Simpson in Rogue nicht ganz One und Maggie Simpson in Das Erwachen aus ihrem Nickerchen bereits um das dritte Kurzfilm-Special, das die beiden Disney-IPs zusammenbringt.

Möge die Mutter mit dir sein: Ein Simpsons/Star Wars-Kurzfilm auf Disney+

Im Die Simpsons-Kurzfilm Möge die Mutter mit dir sein macht Marge Simpson mit anderen Moms von Disney+ einen feierlichen Ausflug in ferne Galaxien, wo heroische Gestalten, schurkische Schergen und ein alter Freund als Überraschung auf sie warten. Wer mag das wohl sein? Das Poster zur Sonderfolge zeigt die Simpsons-Matriarchin aus Springfield jedenfalls mit Weltraumwedel Chewbacca.

Disney+ Möge die Mutter mit dir sein

Über die Abrufzahlen der letzten beiden Crossover-Specials ist nichts bekannt. Trotzdem kann man behaupten, dass sie eine gute Investition für Disney+ waren. Rogue nicht ganz One gewann immerhin den diesjährigen Webby Award und Das Erwachen der Macht aus ihrem Nickerchen wurde sogar für einen Emmy nominiert.

Noch mehr für Simpsons-Fans:

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Mai bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 15 Serien-Highlights findet ihr im Mai nicht nur die Rückkehr des Sci-Fi-Meilensteins Doctor Who bei Disney+ und die Netflix-Fortsetzung von Bridgerton, sondern auch einen Yellowstone-Ersatz mit Zeitreisen bei Amazon, einen fesselnden Multiversums-Thriller, Vampir-Horror und und vieles mehr.