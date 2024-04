Die 10 denkwürdigsten Todesfälle in Springfield: Eine Simpsons-Figur der ersten Stunde ist gerade erst gestorben

Bei den Simpsons hat es einen weiteren permanenten Todesfall gegeben. Grund genug, um an die denkwürdigsten Serienfiguren aus Springfield zu erinnern, die schon das Zeitliche gesegnet haben.

Fans der langjährigen Cartoon-Comedy Die Simpsons müssen jetzt ganz tapfer sein, denn eine Serienfigur, die von Episode 1 an in der Serie zu sehen war, ist diese Woche gestorben. Dabei handelt es sich allerdings nicht um den ersten dramatischen Todesfall in 35 Jahren Springfield.

Welche Simpsons-Serienfiguren für uns unvergessen bleiben, präsentieren wir Euch heute in einer chronologischen Liste mit ein paar Regeln: Nur menschliche Figuren (sorry, Schneeball), nur permanente Tode und keine Treehouse of Horror-Episoden, die ohnehin nicht Kanon sind. Spoiler verstehen sich von selbst.

Und falls es zu traurig wird, gönnt euch zwischendurch gern unseren durchaus lebensbejahenden Artikel zum Jubiläum der gedämpften Huscheln.

Gestorbene Simpsons-Figuren: Beatrice Simmons

FOX Die Simpsons

Grampa Simpson lernte seine Freundin Beatrice schon in der 2. Staffel im Altersheim von Springfield kennen. Aus einem letzten Date wurde nur leider nichts, weil Homer seinen Vater gegen seinen Willen mit auf einen Familienaufzug zerrte. Starb Beatrice wirklich an einem gebrochenen Herzen, weil man sie versetzt hatte? Lasst uns nein sagen, weil es sonst einfach zu traurig wäre.

Gestorbene Simpsons-Figuren: Zahnfleischbluter Murphy

FOX Die Simpsons

Lisas Jazz-Idol Zahnfleischbluter Murphy war seit der 1. Staffel dabei, als sie mithilfe seines gefühlvollen Blues durch eine depressive Phase hindurchkam. In der 6. Season starb der Musiker an einem Herzinfarkt, was seinen kleinen Fan dazu brachte, ihm einen letzten musikalischen Tribut zu zollen.

Gestorbene Simpsons-Figuren: Frank Grimes

FOX Die Simpsons

Homers Kollege Frank Grimes ist die vielleicht einzige Figur der Serie, die jemals darauf aufmerksam machte, wie unwahrscheinlich und unfair es eigentlich ist, dass ein fauler, dummer Tunichtgut wie Homer die größten Abenteuer und Erfolgsgeschichten erlebt. Das trieb den pflichtbewussten Frank in Staffel 8 vor lauter Missgunst in den Wahnsinn und er tötete sich versehentlich selbst.

Gestorbene Simpsons-Figuren: Maude Flanders

FOX Die Simpsons

In der 11. Staffel wurde der Glaube von Nachbarino Ned Flanders auf eine harte Probe gestellt, nachdem seine liebenswerte Frau Maude von einer diabolischen T-Shirt-Kanone getötet wurde. Besonders tragisch war dieser Todesfall für ihre beiden Kinder Rod und Todd. Bye-diddly-ho, Maude!

Gestorbene Simpsons-Figuren: Amber Simpson

FOX Die Simpsons

Als Homer und Ned in Staffel 2 nach Las Vegas kamen, hauten sie dermaßen amtlich auf den Putz, dass sie zwei Cocktail-Bardamen und vermutete Sexarbeiterinnen ehelichten und sich später nicht erinnerten. In Homers Fall war das Amber, die in der 18. Staffel an einer Überdosis starb. Ziemlich finster für Die Simpsons.

Gestorbene Simpsons-Figuren: Mona Simpson

FOX

Zu seiner Mutter Mona hatte Homer schon immer ein schwieriges Verhältnis. Als Aktivistin auf der Flucht tauchte sie nur selten in seinem Leben auf, was Homer ihr bei einem Besuch in Staffel 19 mit deutlichen Worten vorwarf. Als er sich entschuldigen wollte, musste er feststellen, dass Mona im Schlaf verstorben war. Rest in power!

Gestorbene Simpsons-Figuren: Fat Tony

FOX Die Simpsons

Gangsterboss Fat Tony war ein harter Hund mit einem Herzen aus Gold. So kam er nicht etwa durch martialische Mafia-Angelegenheiten ums Leben, sondern starb in Staffel 22 an einem Herzinfarkt, nachdem Homer ihn verraten hatte. Mamma mia!

Gestorbene Simpsons-Figuren: Edna Krabbapel

FOX Die Simpsons

Dieser Todesfall tat besonders weh. Nicht nur, weil die aus gutem Grund genervte Lehrerin Mrs. Krabbapel eine der coolsten Figuren war, sondern vor allem, weil ein echter Tod mit dranhängt. Synchronsprecherin Marcia Wallace verstarb 2013, woraufhin sich die Showrunner entschlossen, Edna in den ewigen Ruhestand zu schicken und der arme Ned Flanders doppelt zum Witwer wurde. In Staffel 25 bekam Mrs. Krabbapel immerhin noch eine ihr gewidmete Abschiedsfolge.

Gestorbene Simpsons-Figuren: Hyman Krustofsky

FOX Die Simpsons

Krustys Vater, der ehrenwerte Rabbi Krustofsky, fand die Berufswahl seines Sohnes nie besonders zum Lachen. Kurz nach ihrer Versöhnung verstarb er, nachdem die Kreativen einen einschneidenden Figurentod für Staffel 26 angekündigt hatten. Als es dann "nur" diese Nebenfigur war, fühlten sich einige Fans verschaukelt (via THR ).

Gestorbene Simpsons-Figuren: Larry Dalrymple

FOX Die Simpsons

Trunkenbold Larry konnte man immer wieder im Hintergrund von Moes Taverne sehen. Er war tatsächlich schon seit der allerersten Episode von Die Simpsons dabei. Meistens saß er mit seinem Kumpel Sam zusammen – und das ist auch schon alles, was wir über ihn erzählen können. In der jüngsten Episode der 35. Staffel verstarb Larry aus unbekannten Gründen, was Homer und Moe auf einen Roadtrip losziehen ließ, um seine Asche zu verstreuen.

Wir kannten Larry nicht besonders gut, aber trinkt doch bei nächster Gelegenheit (verantwortungsbewusst) einen für ihn mit!