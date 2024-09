Die Verräter Staffel 2: Diese 5 Promis sind neben Bruce Darnell dabei

Die zweite Staffel von Die Verräter - Traue niemandem steht vor der Tür. Erneut treffen sich Prominente in einem Schloss - einige als Verräter gebrandmarkt, um die sogenannten Loyalen zu ermorden. Jetzt wurden sechs Prominente bekannt gegeben, die an der schaurigen Spielshow im Schloss teilnehmen werden.



Für Die Verräter wurden folgende Promis angekündigt:



Bruce Darnell: Spätestens seit seinem Auftritt als Juror bei Germanys Next Topmodel ist der Choreograph Bruce Darnell aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Darüber hinaus kennt man ihn auch als ehemaligen Juror bei Das Supertalent oder Deutschland sucht den Superstar .

Oana Nechiti : Die bekannte Tänzerin und Choreographin wurde 2014 durch Let’s Dance bekannt und wurde danach in weiteren Ausgaben von Let’s Dance als Tänzerin fest etabliert. In den Jahren 2019 und 2020 war Nechiti Jurymitglied bei DSDS.

Susan Sideropoulos: Seit ihrem Ausstieg als Rolle Verena bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten war sie in vielen weiteren TV-Formaten dabei. Sie war auch in der ersten Staffel von Die Verräter dabei, schied jedoch schon in der ersten Folge aus.