Diese 8 Paare ziehen ins Sommerhaus der Stars 2022: Eine Kandidatin ist rekordverdächtig

RTL hat die neuen Paare für Das Sommerhaus der Stars 2022 bekanntgegeben. Hier seht ihr sie alle in der Übersicht. Die Kandidatin Kader Loth schwingt sich mehr und mehr zur absoluten Trash-Queen auf.

Was dem Sommerhaus der Stars an Exotik fehlt, macht es mit Krawall wieder wett. Auch dieses Jahr pfercht RTL wieder 8 mehr oder weniger Prominente und ihre Partner:innen in eine Zweck-WG. Und auch dieses Jahr findet die Show in Bocholt statt und nicht mehr unter portugiesischer Sonne wie noch vor der Pandemie. Ein Anschein von Glamour soll hier gar nicht erst aufkommen.

RTL hat nun die 8 Paare verkündet , die sich das antun, äh, die sich in dem Haus gemeinsam erholen. Mit dabei ist auch Kader Loth + Anhang, die sich mit ihrer Teilnahme unsterblich macht.

Mario Basler und mehr: Das sind die 8 Paare für Sommerhaus der Stars 2022

© RTL Alle Sommerhaus der Stars-Paare 2022

Obere Reihe (Von links nach rechts)



Trash-Königin Kader Loth & Ismet Atli

Ex-Fußballer Mario Basler & Doris Büld

Trash-TV-Star Patrick Romer & Antonia Hemmer

Schauspieler Stephen Dürr & Katharina Dürr

Untere Reihe

Trash-TV-Star Cosimo Citiolo & Nathalie

Trash-TV-Star Gaus Eric Sindermann & Katharina Hambuechen

YouTuber Marcel Dähne & Lisa Wienberger

Fußballer Sascha Mölders & Ivonne Mölders

Rekordverdächtig: Was ist so besonders an der Teilnahme von Kader Loth

© RTL Kader Loth & Ismet Atli

Kader Loth ist ein absolutes Reality-TV-Urgestein, niemand verkörpert die Gegensätze des Genres, Glamour und Trash, so würdevoll wie sie. Und mit der Teilnahme am Sommerhaus, die schon zuvor bekannt war, sichert sie sich ihren Platz in der deutschen Trash-Hall of Fame. Sie ist die wohl größte Komplettistin, wenn es um Trash-Shows geht und das Sommerhaus fehlte noch in ihrer Sammlung. Eine (stark gekürzte) Auswahl ihres Werks:

Big Brother

Die Alm

Die Burg

Wild Girls – Auf High Heels durch Afrika

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!

Kampf der Realitystars

Mehr geht eigentlich nicht. Annähernd mithalten kann da höchstens noch Georgina Fleur.

Wann startet das Sommerhaus der Stars 2022?

RTL hat noch keinen Start bekanntgegeben. Zuletzt startete das Sommerhaus der Stars im Spätsommer, Ende August oder Anfang September. Damit ist auch dieses Jahr zu rechnen.

