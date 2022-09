Cosimo Citiolos Sommerhaus-Auftritt ist verstörend – und wird nur getoppt von seinem Instagram-Account

In der ersten Folge Sommerhaus der Stars 2022 müssen wir Cosimo Citiolo ertragen. Aber hinter dem Auftritt des DSDS-Stars steckt eine spannende Strategie.

Das Sommerhaus der Stars ist ein Fest der Peinlichkeiten – noch entfesselter als das Dschungelcampt etwa, weil die Stars hier noch unbekannter sind und noch weniger zu verlieren haben. Das zeigten die vergangenen Staffeln der RTL-Show, die die Grenzen des Ertragbaren neu definierten.

Heute läuft die erste Folge der 7. Staffel Das Sommerhaus der Stars auf RTL. Zwischen Mario Baslers Raucherlunge, den gemeinsamen Klogängen von Eric Sindermann und Katharina Hambuechen und natürlich Kader Loth sticht eine Figur besonders heraus: Cosimo Citiolo.

Citiolo (40) legt zusammen mit seiner Begleitung Nathalie Gaus (31) einen bizarren Auftritt hin, nach dem sich viele fragen werden:

Was ist mit dem Typen eigentlich los?

Und: Meint er das alles ernst?

Wir ergründen das Trash-TV-Phänomen Cosimo Citiolo – unter anderem mit Hilfe seines Instagram-Accounts, in dem mehr Spezialeffekte stecken als in den meisten Marvel-Blockbustern.

Cosimo Citiolos 17-jährige Trash-Karriere ist ein Gesamtkunstwerk der Peinlichkeit

Im Rahmen des Sommerhaus der Stars wird Cosimo immer noch als der "DSDS-Kultkandidat" vorgestellt. Er war lange Mitglied des berüchtigten Freak-Kabinetts der Castingshow, das aus jenen hoffnungslosen Fällen besteht, die in den frühen Folgen einer Staffel einzig zu Demütigungszwecken vor die Kamera treten. Kanonenfutter für die Sprüche von Dieter Bohlen eben.

Als "Checker vom Neckar" wurde Cosimo zum Prototypen des talentlosen, sich maßlos selbst überschätzenden, aber hartnäckigen Proll-Kandidaten. Diese Rolle hat er anschließend kultiviert; sie wurde zum Fundament für eine Karriere, die diese Art Star nun mal durchläuft und die nur in einer abgesteckten Trash-Zirkusmanege stattzufinden scheint: Sänger-Versuche mit Singles wie "Komm schon Baby zieh dich aus!", Club-Touren, Mallorca, Big Brother.

Gerade erlebt er seinen zweiten Frühling als Reality-Star, das Sommerhaus ist seine größte Bühne seit langem. Und er nutzt sie auf eine höchst unerwartete Weise.

Cosimo Citiolos überrascht im Sommerhaus mit Selbstironie

Cosimo Citiolo präsentiert sich in seinem Vorstellungsfilm als sexhungriger Macho, als Beschützer seiner Freundin Nathalie, der er in der Küche beiläufig auf den Hintern klatscht. Die Kamera hält natürlich voll drauf. Sex im Sommerhaus hält Cosimo selbstredend für nicht ausgeschlossen, betont er gegenüber RTL . Dieser Kandidat bietet Sexismus, Egomanie und formvollendete Plumpheit an. Also genau das, was man von ihm und anderen Reality-Stars seines Schlages erwartet.

Aber was seinen Sommerhaus-Auftritt vom Testosteron-Einheitsbrei abhebt, sind die Brüche in der solariumgebräunten Aftershave-Fassade. In seine inbrünstig vorgetragene Männlichkeit webt er Schwächen, ja Selbstironie ein. Er schnauft beim Koffer-Schleppen, legt sich nach einem Tanz auf einer Tischtennisplatte (fragt nicht) zum Ausruhen erstmal hin. Schon bei seiner Teilnahme an Kampf der Realitystars gab es so einen Moment: Als den anderen Stars Cosimos (sehr offensichtlich) künstlich ausgebeulte Badehose auffiel, gab Cosimo sogleich zu : Er hat mit einer Socke ausgestopft. „Unterschätzt ihr mir den Kleinen nicht so, weil die sind viel aktiver, sagt man.“ Cosimo kapitulierte kampflos, seine stramme Männlichkeitsillusion zerfiel nach geringstem Widerstand.

Das scheint alles nicht zusammenzupassen. Es sei denn, wir haben es hier mit einer kalkulierten, choreografierten Dumpfheit zu tun. Einer doppelbödigen Parodie des Reality-Prolls durch Cosimo Citiolo. Ein Blick in seinen Instagram-Account bestätigt diesen Eindruck.

Der Instagram-Cosimo hat nichts mit dem Sommerhaus-Cosimo zu tun

In den sozialen Medien inszenieren wir uns alle etwas schöner und aufregender als wir wirklich sind. Cosimo hat sich auf Instagram eine Superhelden-Version seiner Selbst errichtet. Würde man ihn nur aus dem Internet kennen, würde man nicht glauben, dass der Mann im Sommerhaus Cosimo Citiolo sein soll.

© RTLZWEI Cosimo in Kampf der Realitystars

Es geht hier gar nicht darum, dass der echte Cosimo offensichtlich einen kleinen Bauchansatz rockt, seine Schultern nicht so breit sind wie auf den Bildern bei Instagram, das Kinn nicht so ausgeprägt ist und der Haaransatz nicht so dicht.

Es geht darum, wie Cosimo im Fernsehen, im Reality-TV, diese künstliche Instagram-Filter-Version scheinbar bewusst aufreißt. Sein Sommerhaus-Auftritt, in dem er freimütig mit körperlichen Schwächen umgeht, wird da fast zur Entblößung, zur erlösenden Social-Media-Beichte.

Man muss sich ja nur anschauen, welchen Männlichkeits-Idolen Cosimo auf seiner Insta-Bühne nacheifert. Wir kennen sie aus dem Reality-TV, aus dem Dschungelcamp, aus Love Island und Co. Sie heißen Marco Cerullo, David Ortega, Aurelio Savina oder Domenico de Cicco, der lange nicht zu seinen Haarprobleme stehen wollte. Und natürlich Bastian Yotta, das ultimative Alphamännchen.

Im Sommerhaus ahmt Cosimo diesen prolligen Muskel-Shirt-Prototypen nach und legt gleichzeitig dessen ohnehin offensichtliche männliche Unsicherheiten frei. Ja, Cosimo Citiolos Sommerhaus-Auftritt ist unerträglich, aber auch notwendig.

