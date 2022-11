Diese Marken-Soundbar gibt es jetzt für unter 200 Euro bei Amazon – 80 Euro weniger als die Preisempfehlung

Amazon bietet aktuell eine Soundbar von Yamaha zum Preis von unter 200 Euro an. Das Gerät überzeugt mit hervorragendem Klang und einer Vielzahl an Features.

Wer die eigenen Lieblingsfilme daheim vollumfänglich genießen will, legt Wert auf ein gutes Bild, aber auch auf hervorragenden Klang. Trotzdem möchtet ihr euch vielleicht nicht unbedingt eine wuchtige 5.1-Anlage ins Wohnzimmer stellen und sucht nach einer Alternative – genau die findet ihr derzeit bei Amazon.

Soundbar von Yamaha 199 Euro Amazon

Der Online-Händler bietet aktuell diese absolute Top-Soundbar von Yamaha zum Preis von unter 200 Euro an. Wir verraten euch, warum sich der Kauf für preisbewusste Cineasten besonders lohnt und was ihr für euer Geld erwarten könnt.



Günstig, praktisch, gut: Yamaha C20A Soundbar mit integriertem Subwoofer

Die C20A Soundbar von Yamaha liefert euch kompakten Surround-Sound, einen integrierten Subwoofer für kraftvolle Bässe und folgende weitere Features:

Ausgangsleistung: 100 Watt

integrierter 60-Watt-Subwoofer



Bluetooth 5.0

Ports: 1x HDMI (ARC), 2x optischer Digital-Audio-Eingang, 1x Analog-Audio

Steuerung via Smartphone-App

vier verschiedene Soundmodi



Falls euch dieses Modell aber nicht zusagt, werft einen Blick in unsere Soundbar-Kaufberatung, wo ihr mehrere attraktive Alternativen zur C20A Soundbar findet.



Wie gut ist die Soundbar? Das sagen die Tests

Mit ihrem Gesamtpaket überzeugte die C20A-Soundbar im Test von Cnet , der unter anderem den großartigen Sound in Filmen und für Musik lobte. Auch die Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten begeisterte die Redaktion des Tech-Magazins. Ein besonderes Feature der Soundbar sind die vier verschiedenen Klangmodi, mit denen sich der Sound des Geräts an Sprache, Musik, Filme und Gaming anpassen lässt.

Amazon verkauft dieses kompakte Klangwunder derzeit zum Preis von 199 Euro *, was einem Rabatt von 29 Prozent gegenüber der UVP entspricht. Ihr spart also ganze 80 Euro im Vergleich zum Originalpreis. Als besonderer Bonus erwartet euch zusätzlich eine Cashback-Aktion.

Cashback-Aktion bei Yamaha: Soundbar kaufen und Earbuds gratis bekommen



Wenn ihr zwischen dem 18. Oktober 2022 und dem 18. November 2022 eine Soundbar von Yamaha zusammen mit einem von insgesamt fünf Kopfhörer-Modellen kauft, erhaltet ihr bis zu 100 Prozent Cashback für die Kopfhörer. Dazu müsst ihr die gekauften Produkte auf der entsprechenden Webseite von Yamaha registrieren und einen Kaufbeleg hochladen.



Folgende Kopfhörer sind im Rahmen der Cashback-Aktion rabattiert:



Ihr seht also, der Kauf der Yamaha C20A Soundbar bei Amazon lohnt sich aktuell gleich doppelt.

