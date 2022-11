5 Top-Soundbars unter 200 Euro: Diese Modelle von Samsung, Bose und Teufel verwandeln euer Wohnzimmer in einen Kinosaal

Gute Soundbars für kleines Geld? Wer weniger als 200 Euro für vernünftigen Klang ausgeben möchte, kommt mit diesen 5 Modellen namhafter Hersteller auf seine Kosten.

Black Friday und Cyber Week stehen kurz bevor und bieten die Gelegenheit für jede Menge potenzielle Schnäppchen. Ihr sucht noch nach einer passenden Soundbar für euren neuen Fernseher, wollt aber maximal 200 Euro ausgeben? Dann haben wir fünf Top-Modelle von Herstellern wie Samsung, Teufel, Bose und Yamaha für euch.



Die von uns ausgewählten Soundbars punkten mit einem großartigen Preis-Leistungs-Verhältnis

Sie verfügen über Features wie separatem Subwoofer oder Gaming-Modus

Einsteiger-Soundbar von Samsung Bei Amazon Unter 100 Euro

Welche Vorteile haben Soundbars?

Geringer Platzbedarf: Ein Heimkino-System besteht aus mehreren Lautsprechern und einem Subwoofer. Soundbars vereinen hingegen die Lautsprecher-Teile in einem schmalen Gerät, das vor dem TV liegt oder an der Wand montiert wird

Bose TV Speaker – Kompakter Surround-Sound mit Bluetooth-Support

© Bose Bose TV Speaker

Der Bose TV Speaker überzeugt mit einem kompakten Design, weshalb er sich unauffällig in die heimische TV-Umgebung einfügt. Der günstige Preis von knapp 200 Euro gepaart mit dem Fokus auf die Wiedergabe von Sprache und Dialogen machen diese Soundbar besonders für Serienfans und Gelegenheitsgucker:innen interessant. Optional könnt ihr den TV Speaker übrigens mit dem Bose Bass Module kombinieren, um für zusätzliche Klangtiefe zu sorgen.

Bose TV Speaker bei Amazon Preis: 199 Euro Zum Deal

Samsung HW-T400 - Einsteigermodell mit 2.0-Kanalton für unter 100 Euro

© Samsung Samsung HW-T400

Wer so wenig Geld wie möglich für eine Soundbar ausgeben, aber trotzdem nicht auf Klangqualität verzichten möchte, kann sich die HW-T400 Soundbar von Samsung näher anschauen. Dieses Modell mit 2.0-Kanalton und integriertem Subwoofer kostet gerade einmal rund 90 Euro und funktioniert dank Bluetooth-Anbindung komplett kabellos.

Samsung HW-T400 bei Amazon Preis: 86 Euro Zum Deal

Samsung Soundbar HW-A450 - 2.1 Sound mit separatem Subwoofer für kleines Geld

© Samsung Samsung HW-A450

Wenn ihr bereit seid, ein wenig mehr Geld auszugeben, bekommt ihr zum schmalen Preis von rund 170 Euro eine Samsung-Soundbar mit separatem Subwoofer. Was diese Soundbar an Kompaktheit vermissen lässt, macht sie mit ihrem satten 2.1 Sound wieder wett. Der kabellose Subwoofer sorgt für intensive Basstöne, während der gesonderte Gaming-Modus sich speziell an Konsolenzocker:innen richtet.

Samsung HW-A450 bei Amazon Preis: 170 Euro Deal

Yamaha C20A Soundbar – Toller Klang explizit für Gamer

© Yamaha Yamaha C20A Soundbar

Auch die C20A Soundbar von Yamaha lockt mit einem speziellen Klangmodus für Gamer:innen, ist dank ihrer geringen Größe aber auch für den Einsatz am PC geeignet. Das macht dieses Modell besonders flexibel. Eine Steuerung der Yamaha C20A ist per Remote-App über das eigene Smartphone möglich. Außerdem unterstützt die Soundbar Bluetooth, wodurch ihr unnötigen Kabelsalat im Wohnzimmer oder am Schreibtisch vermeiden könnt.

Yamaha C20A Soundbar bei Amazon Preis: 199 Euro Deal

Teufel Cinebar One – Kompakte Soundbar mit Touch-Bedienfeld

© Teufel Teufel Cinebar One

Ähnlich wie der oben erwähnte TV Speaker von Bose setzt die Teufel Cinebar One auf ein kompaktes Design gepaart mit der Möglichkeit, das System um einen separaten Subwoofer zu erweitern. Dieses Modell verfügt über insgesamt vier unterschiedliche Klangmodi, von denen einer explizit für Hörgeschädigte ausgerichtet ist und die Verständlichkeit von Sprache verbessern soll. Die Status-LEDs am Gehäuse passen sich der Umgebungsbeleuchtung an und dimmen bei schwachem Licht automatisch herunter. Zugegeben, diese Soundbar kostet derzeit knapp mehr als 200 Euro, aber wegen ihrer hervorragenden Ausstattung haben wir sie trotzdem in diese Liste aufgenommen.

Teufel Cinebar One bei Amazon Preis: 220 Euro Deal

Was du noch über Soundbars wissen solltest

Soundbars sind kein gleichwertiger Ersatz von herkömmlichen Sound-Systemen, die mit drei oder mehr Lautsprechern daherkommen. Das wollen sie aber auch nicht sein. Stattdessen legen sie den Fokus auf eine Zielgruppe, die nach einem günstigen und platzsparenden Upgrade für ihren Heimkino-Sound sucht.

Wichtig: Die Verbindung zwischen Fernseher und Soundbar läuft in der Regel über HDMI (ARC/eARC), Bluetooth oder einen optischen Audioeingang. Ihr solltet also vorher die Anschlussmöglichkeiten eures TVs mit denen eurer Wunsch-Soundbar abgleichen. Dann steht dem Filmgenuss nichts mehr im Wege.

