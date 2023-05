Amazon Prime Day 2023: Angebote, Tricks und Fallen – alles, worauf ihr achten müsst

In Kürze ist es wieder so weit: Der Amazon Prime Day 2023 steht vor der Tür und lockt mit einer der größten Rabatt-Schlachten des Jahres. Wir zeigen euch die besten Angebote und erklären, was ihr beachten müsst.

Mitte Juli 2023 können Sparfüchse wieder zahlreiche Schnäppchen machen. Denn dann findet bei Amazon der Prime Day 2023 statt. Wir erklären euch, welche Tricks und Fallen ihr bei der Rabattschlacht beachten müsst und welche Angebote ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Amazon Prime Day 2023 - Wir fassen für euch zusammen: Wann der Prime Day stattfindet

Welches die besten Prime Day-Angebote für Filmfans sind

für Filmfans sind Was ihr beachten müsst, um richtig zu sparen Was es beim Prime Day zu beachten gibt Aktuell wissen wir noch nicht ganz sicher, wann der Amazon Prime Day im Jahr 2023 stattfinden wird. Weil der Online-Händler das Rabatt-Event in der Vergangenheit aber immer Mitte Juli an einem Dienstag und Mittwoch veranstaltet hat, wäre ein entsprechendes Datum wie im vergangenen Jahr denkbar. Damals fand der Prime Day am 12. und 13. Juli statt, in diesem Jahr könnte er also auf den 11. und 12. Juli fallen. Grundsätzlich gilt: Ihr müsst Abonnent von Amazon Prime sein, um von den Rabatten am Prime Day profitieren zu können. Solltet ihr noch kein Abo besitzen, empfehlen wir euch, wenige Tage vor dem Prime Day ein Probe-Abo abzuschließen .* Der Vorteil eines Probe-Abos besteht darin, dass ihr innerhalb von 30 Tagen kündigen könnt, ohne die monatlichen Kosten von 7,99 Euro zahlen zu müssen. Ihr profitiert also von den Prime-Day-Rabatten und könnt das Abo bei nicht-Gefallen einfach wieder abbestellen. Die besten Angebote für Filmfans beim Prime Day 2023 Die Angebote, die ihr beim Prime Day 2023 abgreifen können, stehen aktuell noch nicht fest. Sobald wir die besten Deals kennen, werden wir diesen Artikel für euch entsprechend aktualisieren. Wir gehen aber davon aus, dass Amazon in diesem Jahr wieder satte Rabatte auf eigene Produkte wie den Fire TV Stick * und Amazon Echo * anbieten wird. Solltet ihr Interesse an diesen Geräten haben, könnt ihr euch die entsprechenden Shopseiten schon mal vormerken. Außerdem wird es mit Sicherheit diverse Angebote im Technik-Segment geben. Fernseher bekannter Marken wie Samsung, LG und Sony, darunter sicherlich viele Vorjahresmodelle, dürften ebenso dabei sein wie Soundbars oder Beamer fürs Heimkino.

Habt ihr bereits bestimmte Modelle im Auge, lohnt es sich, bis zum Prime Day zu warten und die Preisentwicklung im Auge zu behalten. Prime Day 2023: Versteckte Fallen und Tricks Beim Prime Day gilt auch in diesem Jahr: Augen auf bei der Schnäppchenjagd. Zwar sind die Angebote zeitlich nur begrenzt verfügbar, weshalb es sich lohnt, schnell zuzugreifen, allerdings solltet ihr den Preisvergleich nicht außer Acht lassen.

Denn wenige Tage vor einer angekündigten Rabattschlacht steigen die Preise bestimmter Produkte gerne an, nur damit die Händler sie bei Shopping-Events wie dem Prime Day dann wieder "günstiger" anbieten können. Prüft ihr die Preisentwicklung vor dem Kauf auf Portalen wie Geizhals, seid ihr vor solchen Fallen gut geschützt. Damit beim Prime Day 2023 nur echte Schnäppchen in eurem Warenkorb landen, solltet ihr euch bestenfalls schon vorher Gedanken darüber machen, welche Produkte euch besonders interessieren. Habt ihr etwa einen bestimmten Fernseher im Auge, merkt ihr euch das Modell schon vorher und könnt dann direkt zugreifen, wenn der Preis stimmt.

