Dieser bekannte Shop gewinnt gerade den Black Friday: PS5, iPad 9 und mehr zu absoluten Hammer-Preisen! [Anzeige]

Der Black Friday 2023 hat offiziell begonnen und mittlerweile gibt es auch bei ebay diverse lohnenswerte Schnäppchen. Wir haben für euch die besten Deals zusammengefasst.

Neben Amazon, MediaMarkt und Co. ist mittlerweile auch ebay in die Rabattschlacht zum diesjährigen Black Friday eingestiegen. Ab dem 24. November 2023 könnt ihr für begrenzte Zeit eine ganze Reihe super günstiger Angebote abgreifen.



Damit ihr auf einen Blick wisst, welche Deals sich besonders lohnen, haben wir die krassesten Rabatte weiter unten für euch aufgelistet. Außerdem erfahrt ihr hier alles, was ihr zum Black Friday auf ebay wissen müsst.

Die besten Entertainment-Deals beim Black Friday auf ebay: Konsolen, Fernseher und mehr

Welche Top-Deals gibt es beim Black Friday auf ebay? Das Online-Auktionshaus hat diverse Angebote für Sofortkäufer am Start, darunter neben Fernsehern und Spielekonsolen auch einige weitere interessante Produkte.



Die Nintendo Switch OLED gibt es beispielsweise bei ebay für nur 299,90 Euro *. Wer hingegen lieber zur Konkurrenz greifen möchte, bekommt die Sony Playstation 5 in der Disc-Variante für 424,90 Euro *.



Weitere super günstige Angebote könnt ihr mit folgenden Deals abgreifen:

Wie lange gelten die Angebote bei ebay? Die oben genannten Cyber-Deals bei ebay gelten am Black Friday, dem 24. November 2023. Zudem bringt der Online-Händler am Cyber Weekend (Samstag) und Cyber Monday weitere besondere Angebote an den Start.

Habt ihr ein Auge auf ein bestimmtes Angebot geworfen, solltet ihr euch aber beeilen. Da einige Produkte nur in begrenzter Stückzahl zur Verfügung stehen, können einzelne Deals schnell ausverkauft sein.

Was solltet ihr sonst beim Black Friday beachten? Habt ihr ein Angebot entdeckt, das euch interessiert, prüft per Preischeck, ob es sich wirklich um einen lohnenswerten Deal handelt. Beachtet ihr diese Grundregel, steht einer erfolgreichen Schnäppchenjagd nichts im Weg.

* Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.