Dieser Film revolutionierte das Superhelden-Kino und wurde zum Kult-Film: Das ist die beste erhältliche Fassung fürs Heimkino

Ein Schlag ins Gesicht, der Spaß macht: Kick-Ass drehte 2010 den klassischen Superhelden-Film auf den Kopf und würzte ihn mit einer gehörigen Portion Gewalt und schwarzen Humor.

Selbst die Prämisse beugt sich nicht den Genre-Konventionen: Der ganz normale Teenager Dave Lizeski entscheidet sich, als Superheld Verbrechen zu bekämpfen. Ohne Superkräfte, ohne Rachegelüste, einfach nur, weil er von Comics dazu inspiriert wurde. Matthew Vaughns schwarzhumorige Superhelden-Komödie Kick-Ass, produziert untern anderem von Brad Pitts Produktionsfirma Plan B, zieht das Genre süffisant durch den Kakao und macht dabei einfach nur Spaß.

Eine erbarmungslose 11-Jährige und ein erfreulich kontrollierter Nicholas Cage: Das ist Kick-Ass

Der New Yorker Ottonormal-Teenager Dave Lizewski (Aaron Taylor-Johnson) lässt sich von Comicbüchern inspirieren und bastelt sich aus einem knallgrünen Taucheranzug und zwei Schlagstöcken ein Superheldenkostüm. Bei seinem ersten Einsatz wird Dave abgestochen und von einem Auto gerammt. Im Krankenhaus werden einige Knochen durch Metall ersetzt, wodurch er starke Schmerzen aushalten kann.

Trotzdem enden die meisten Abenteuer damit, dass er Prügel einstecken muss. Das ändert sich, als er den grimmigen Ex-Cop Damon Macready (Nicolas Cage) und seine elfjährige Tocher Hit-Girl (Chloë Grace Moretz), die als kaltblütige Rächerin die Unterwelt von New York mit ihrem Vater aufmischt und ihm beistehen.

Ähnlich wie die Comicvorlage von Mark Millar und John Romita Jr. balanciert auch die Verfilmung zwischen der Coming-of-Age-Geschichte Lizewskis und der Parodie der Superheldentransformation. Letzteres ist allerdings die wahre Stärke von Kick-Ass, das mit seiner über die Stränge schlagenden Action neue Maßstäbe, Dimensionen und Seiten des Superhelden-Films entdeckt.

Vor allem aber stiehlt die junge Chloë Grace Moretz als Hit-Girl mit ihren trockenen One-Linern regelmäßig dem restlichen Cast die Show. Doch auch Nicolas Cage ist anders als gewohnt ertragbar cool und abgebrüht und fährt nur selten aus der Haut.

FILMSTARTS-Chefkritiker Christoph Petersen moniert in seiner Kritik zwar, dass im actionlastigen zweiten Teil die clevere Superhelden-Satire inklusive Gesellschaftskritik kaum mehr eine Rolle spielt.



Dennoch resümiert er, dass "Kick-Ass sein Titelversprechen zur vollen Zufriedenheit [einlöst] und dem konservativen Hollywood mit Anlauf in den Allerwertesten [tritt]." Freund:innen abgedrehter Action und dunklem Humors können also nichts falsch machen, nur zarte Gemüter sollten sich eventuell anderweitig umschauen.

