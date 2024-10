Dieser Film sorgte bei Steven Spielberg für Übelkeit ‒ wurde jedoch zu einem der wichtigsten seiner Karriere

Steven Spielberg hat seine Karriere einem besonderen Film zu verdanken, der ihm beim Dreh jedoch starke Übelkeit bescherte.

In seiner knapp 75-jährigen Karriere inszenierte Steven Spielberg nicht nur zahlreiche Filme, sondern fungierte auch viele Male mit seiner Produktionsfirma Amblin Entertainment als Produzent. Den Namen verdankt die Firma einem Kurzfilm, den Spielberg im Jahr 1968 während seines Studiums entwickelte. Beim Dreh stieß der junge Filmemacher jedoch auf ein persönliches Problem, das sich durch seine gesamte Karriere ziehen – und schließlich zu einer seiner Geheimwaffen werden sollte.

Steven Spielberg kämpfte beim Dreh von Kurzfilm Amblin mit den Nerven

Wie Steven Spielberg 2011 im Gespräch mit EW verriet, hatte es der Filmemacher beim Amblin-Dreh im Alter von 22 Jahren mit einer gehörigen Portion Nervosität zu tun: "Ich hatte es schon immer an den Nerven."

Grund dafür war jedoch weder sein junges Alter, noch seine damals spärliche Erfahrung im Geschäft. Tatsächlich sei er immer nervös, wenn er einen Film drehe – auch heute noch:

Ich denke, das ist mein Treibstoff – mein nervöser Magen. Das hält mich ehrlich. Und auch bescheiden, wenn es darum geht, einen Film zu machen, denke ich nie, dass ich alle Antworten habe. Ich denke ich bin in meiner gesamten Karriere kollaborativ geblieben, weil ich nicht alle Antworten habe. Ich komme ans Set – egal ob es mein erster Film The Sugarland Express war, oder Lincoln – und es hält mich auf dem Boden. Das ist ein gutes Gefühl.

Amblin war für Spielberg nicht nur in dieser Hinsicht ein Meilenstein seiner Karriere, auch sicherte der Kurzfilm dem Meisterregisseur seinen langjährigen Deal mit Universal. Da der ausführende Produzent Sid Sheinberg von dem Werk des Filmstudenten so begeistert war, wurde Spielberg just zum jüngsten Regisseur mit einem solchen Deal für das Studio.

Darum geht es in Steven Spielbergs prägenden Kurzfilm Amblin

In Amblin treffen ein junger Mann und eine junge Frau aufeinander, die gemeinsam durch die Mojave Wüste der USA hitchhiken. Dabei werden sie von Freunden zu Geliebten, bevor sich ihre Wege wieder trennen. Spielberg schrieb das Drehbuch des Films laut EW in nur einem Tag und identifizierte sich mit dem jungen Mann, der stets einen Gitarrenkoffer bei sich trägt. In diesem befindet sich jedoch nicht etwa eine Gitarre, sondern ein Anzug. Wie Spielberg selbst gebe er sich als Hippie, der innerlich jedoch ein ganz normaler Typ sei.

Amblin findet ihr übrigens auf mehreren Kanälen zum kostenlosen Stream bei YouTube.