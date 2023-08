Dieser Film war 30 Jahre lang vergessen und ist laut Quentin Tarantino eines der größten Meisterwerke der Geschichte

Quentin Tarantino hat viele Lieblingsfilme. Einer davon ist ein in Vergessenheit geratener neuseeländischer Western, den es vielerorts erst 30 Jahre nach Kinostart in der richtigen Fassung gab.

Quentin Tarantinos Liebling erschien nach 30 Jahren in überarbeiteter Version

Quentin Tarantinos Filmleidenschaft sprengt alle Grenzen. Auch Ländergrenzen. Als er 2019 zu seinem liebsten neuseeländischen Film befragt wurde,das nach seiner Premiere 1983 in Vergessenheit geriet.

Utu spielt in Neuseeland, Ende des 19. Jahrhunderts. Te Wheke (Anzac Wallace) ist ein maorischer Captain der britischen Armee. Als die Kolonialtruppen aber seine Angehörigen terrorisieren und umbringen, schwört er blutige Rache. Im Interview mit RNZ beschreibt Tarantino Utu als den "wahrhaft besten neuseeländischen Film aller Zeiten".

Der Film lief 1984 auf den Filmfestspielen von Cannes und bekam eine begeisterte Besprechung von Kritik-Koryphäe Pauline Kael (via NZ on Screen ). Danach verschwand er allerdings mehr oder weniger in der Versenkung, Kopien des Films waren stellenweise nur sehr schwer zu bekommen.



2013 stellte Regisseur Geoff Murphy (Quiet Earth) einen Director's Cut zusammen. 30 Jahre sollte es also dauern, bis Fans die definitive Version des Films zu Gesicht bekamen. Welche Version Quentin Tarantino gesehen hat, verriet er nicht. Vermutlich alle.

