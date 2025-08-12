Dieser geniale Sci-Fi-Film fühlt sich mittlerweile erschreckend real an: Heute läuft er im TV

Bei Tele 5 läuft am Donnerstagabend ein Sci-Fi-Kracher mit Arnold Schwarzenegger. Seine überzogene Story scheint unserer Realität immer näherzukommen.

Mit subversiven und heftigen Meisterwerken wie Basic Instinct und Starship Troopers wurde Paul Verhoeven zum gefeierten Kult-Regisseur. Zu den stärksten Filmen des Niederländers zählt auch der Sci-Fi-Kracher Die totale Erinnerung - Total Recall mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Tele 5 strahlt den Blockbuster, der sich heutzutage teilweise beängstigend echt anfühlt, am Donnerstagabend aus.

Sci-Fi-Kracher im TV: Das ist die Handlung von Total Recall

Die Story von Verhoevens Film spielt in der Zukunft, wo der Bauarbeiter Douglas Quaid (Arnold Schwarzenegger) ein einfaches Leben mit seiner Ehefrau Lori (Sharon Stone) führt. Nach wiederkehrenden, intensiven Träumen vom Mars lässt er sich von einer Hightech-Firma künstliche Erinnerungen eines Urlaubs auf dem roten Planeten einpflanzen. Zurück in der Realität stürzt er in eine Identitätskrise und wird plötzlich für einen Doppelagenten gehalten.

Realität wurde teilweise von Sci-Fi-Konzept eingeholt

Verhoevens Film stammt aus dem Jahr 1990, doch das Konzept der Handlung wirkt mittlerweile nicht mehr ausgedacht. Durch Virtual-Reality-Brillen, die schon auf dem Markt sind und gerade immer professioneller und technisch versierter weiterentwickelt werden, scheint der künstliche Urlaub per Gedankeneinpflanzung aus Total Recall nicht mehr allzu weit von unserer Wirklichkeit entfernt zu sein.

Wann und wo läuft Total Recall mit Arnold Schwarzenegger im TV?

Tele 5 strahlt den Sci-Fi-Film am 14. August 2025 um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Die totale Erinnerung - Total Recall uncut bei Skys WOW in der Abo-Flat streamen. Ansonsten ist der Streifen auch bei bekannten VoD-Anbietern wie Amazon Prime zum Leihen oder Kaufen zur Verfügung.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im November 2023 auf Moviepilot erschienen.