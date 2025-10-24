Dieser Superstar war nur ganz kurz im Yellowstone-Universum zu sehen – und der Schöpfer war so begeistert, dass er eine ganze Serie für ihn schrieb

Ein Cameo in Taylor Sheridans Yellowstone-Serie 1883 wurde für einen Hollywood-Star zum unerwarteten Erfolg. Er landete dadurch prompt die Hauptrolle in Sheridans Landman.

Für Billy Bob Thornton (Fargo, Goliath) hat sich ein spontaner Ausflug in die raue Welt von Yellowstone mehr als gelohnt. Denn Taylor Sheridan, der Schöpfer des mittlerweile sehr umfangreichen Yellowstone-Universums, war so begeistert von ihm, dass er glatt eine neue Western-Serie für den Schauspieler entwarf.

Für Billy Bob Thornton wurde ein Gastauftritt in 1883 zur Hauptrolle in Landman – die eigens für ihn geschrieben wurde

Vor rund einem Jahr wies People auf die interessante Entstehungsgeschichte der Serie Landman hin. Die Serie erzählt eine moderne Geschichte über Öl-Handel in Texas – mit Billy Bob Thornton in der Hauptrolle. Ohne das Yellowstone-Prequel 1883 und Thorntons Cameo darin wäre Landman gar nicht entstanden.

Wie der Schauspieler während eines Q&A anlässlich eines Landman-Screenings in Tennessee berichtete, hätte er einen unerwarteten Anruf von Taylor Sheridan erhalten:

Taylor rief mich an und sagte: ‚Ich habe eine Gastrolle in diesem Projekt namens 1883 geschrieben. Würdest du für zwei Tage nach Fort Worth kommen, um zwei Szenen zu drehen? Ich brauche jemanden, der so etwas schon einmal gemacht hat. Kannst du kommen, alle im Saloon erschießen und dann wieder gehen?'

Kurz darauf stand er für den Yellowstone-Ableger 1883 vor der Kamera. Er verkörperte Marshal Jim Courtright, eine Figur, die gegen Ende der 2. Folge von 1883 auftaucht. Für Taylor Sheridan war das wohl ein sehr inspirierender Auftritt, denn kurz darauf meinte dieser zu Thornton:

Ich schreibe gerade eine Serie für dich namens Landman, die sich um das Ölgeschäft in Texas dreht. Sie basiert auf dem Podcast Boomtown.

Nachdem Thornton sich mit Sheridans Skript beschäftigt hatte, war er komplett an Bord:

Er hat es mir grob erklärt, und ich dachte: ‚Oh, das ist interessant. Und dann habe ich es gelesen und dachte: ‚Das ist noch interessanter, als ich gedacht hatte.‘

So wurde aus einem Cameo eine wegweisende neue Erfahrung.

Landman – eine Serie, die sich um die Machtkämpfe innerhalb des texanischen Ölgeschäfts dreht – geht inzwischen in die 2. Staffel. Diese startet am 16. November 2025 bei Paramount+. Nach bisherigem Stand hat Thornton wohl die richtige Entscheidung getroffen.