Kelly Reilly kamen die Tränen: Neuer Yellowstone-Bericht enthüllt, wie die Serie wegen Kevin Costner-Streit in die Krise stürzte

Vor zwei Jahren verließ Kevin Costner den Serien-Hit Yellowstone. Damals wurde als Grund vor allem sein Western-Epos Horizon genannt. Jetzt enthüllt ein neuer Bericht dramatischere Details über einen heftigen Streit.

Die extrem erfolgreiche Western-Serie Yellowstone ist letztes Jahr mit der 5. Staffel zu Ende gegangen. Der zweite Teil der finalen Season musste ohne Kevin Costner als Familienoberhaupt John Dutton auskommen. Der Hauptdarsteller stieg bei der Serie aus, angeblich weil er mehr Zeit für sein mehrteiliges Kino-Epos Horizon brauchte. Außerdem soll er mehr Geld für eine 6. Staffel gefordert haben, was ihm nicht gezahlt werden sollte.

Jetzt ist ein großer neuer Bericht über Kevin Costner im Hollywood Reporter erschienen, der diverse ältere und aktuellere Konflikte des Stars beleuchtet. Auch zur Yellowstone-Krise gibt es Details, die zuvor noch nicht öffentlich bekannt waren.

Bei Yellowstone soll es einen großen Streit zwischen Kevin Costner und Wes Bentley gegeben haben

Im Bericht des Hollywood Reporter wird eine Situation beim Yellowstone-Dreh geschildert, bei der Costner, Jamie Dutton-Darsteller Wes Bentley und Beth Dutton-Darstellerin Kelly Reilly eine hitzige Diskussionen zwischen ihren Serienfiguren spielen sollten. Costner, der neben seiner Schauspielrolle auch ausführender Produzent von Yellowstone war, soll Bentley immer wieder dazu aufgefordert haben, vom Drehbuch des Showrunners Taylor Sheridan abzuweichen und lieber eine eigene Version zu spielen.

Bentley soll deutlich erwidert haben, dass er für eine Serie von Sheridan und nicht von Costner an Bord sei, was sein Gegenüber extrem wütend gemacht haben soll. Auch wenn der Hollywood Reporter nicht von einer konkreten Schlägerei berichtet, soll es sehr laut und angespannt zwischen Costner und Bentley geworden sein. Ein Augenzeuge berichtete dem Branchenblatt außerdem, dass Reilly bei der Auseinandersetzung in Tränen ausgebrochen sei. Die Produktion soll anschließend kurz unterbrochen worden sein.

Auch wenn die Stimmung am Set von Yellowstone wohl schon mehrfach angespannt gewesen war, dürfte der Vorfall ein entscheidender Schlüsselmoment gewesen sein, der das Verhältnis zwischen Costner und der Serie endgültig zerrüttet hat. Mehrere Stars der Serie sollen beim Dreh späterer Staffeln schon genervt vom Verhalten des Stars gewesen sein, der sich angeblich wie eine Diva aufgeführt hat.

Da Bentley beim Cast deutlich beliebter gewesen sein soll, führte der große Streit zwischen ihm und Costner anschließend wohl zu ständigen Reibereien zwischen dem Hauptdarsteller und Schöpfer Sheridan. Im Mai 2023 kündigte der Sender schließlich offiziell an, dass die zweite Hälfte der fünften Staffel den Abschluss von Yellowstone markieren wird. Zu einer Einigung und Rückkehr von Costner kam es nicht mehr.

Wie geht es mit Yellowstone weiter?

Aus der Hit-Serie ist über die Jahre längst ein großes Universum mit mehreren Spin-offs geworden. Neben der Hauptserie gibt es noch die Ableger 1883 und 1923. Weitere neue Yellowstone-Serien sind schon angekündigt. Zwei davon sind das Prequel 1944 und das Sequel The Dutton Ranch. Alle Staffeln der Hauptserie und die bisher veröffentlichten Spin-offs könnt ihr bei Paramount+ im Abo streamen.

