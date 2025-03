Disney-Fantasy sollte 213 Jahre alte Legende zurückbringen, aber wurde eingestampft – der Star äußert sich mit deutlichen Worten

Disneys Animationsserie Tiana sollte an den Fantasy-Hit Küss den Frosch anschließen, wurde aber kürzlich eingestampft. Jetzt äußert sich Anika Noni Rose, die in der Hauptrolle zu hören ist.

Vor 213 Jahren brachten die Gebrüder Grimm ihre Version des Froschkönigs heraus, der seither seinen Siegeszug über Buchseiten, Theaterbühnen, Leinwände und Streaming-Angebote antrat. 2009 erschien mit Küss den Frosch eine packende animierte Neuauflage, die eigentlich mit der Fantasy-Serie Tiana eine Fortsetzung bekommen sollte. Aber zur Trauer vieler Fans wurde das Projekt nach vielen Jahren Entwicklung eingestampft. Jetzt äußert sich Anika Noni Rose, die der Hauptfigur im Original ihre Stimme leiht.

Fantasy-Star versucht Disney-Fans zu trösten, aber ist selbst "zutiefst enttäuscht"

Seitdem letzte Woche über das Aus der Fantasy-Serie berichtet wurde, stand Rose offenbar in Kontakt mit vielen Mitstreiter:innen und Fans. Deadline zitiert von ihrer Instagram -Seite:

Ich habe viele Nachrichten bekommen, die mir Unterstützung und Enttäuschung ausgesprochen haben. Ich bin auch zutiefst enttäuscht, dass Tianas Reise nicht weitergeht. [...] So schmerzhaft es auch ist, hoffe ich, dass sich Fans der Serie und des Films [Küss den Frosch] das Tiana Special Event anschauen.

Laut dem Hollywood Reporter -Bericht von letzter Woche soll es sich bei dem Special Event um ein kurzformatiges Projekt handeln, das mit den Küss den Frosch-Figuren eine neue Geschichte erzählt. Es steht zu erwarten, dass das Event auf Disney+ erscheint. Ein Starttermin ist noch nicht bekannt.

Küss den Frosch spielt in der US-amerikanischen Stadt New Orleans der 1920er Jahre. Tiana (Anika Noni Rose) schlägt sich als Kellnerin durch und träumt von ihrem eigenen Restaurant. Als sie einem verzauberten Prinz in Froschform (Originalstimme: Bruno Campos) begegnet, scheint sie ihrem Ziel plötzlich sehr nahe: Er verlangt einen Kuss und will ihr im Gegenzug einen Wunsch erfüllen. Doch der Kuss hat ungeahnte Folgen.

Als Grund für die Beendigung der Fantasy-Serie gilt ein strategischer Fokuswechsel. Wie der ursprüngliche Hollywood Reporter-Bericht erklärt, will sich nach Pixar auch Disney vermehrt auf kurzformatige Projekte für den Streaming-Markt konzentrieren.