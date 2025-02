Disney legt einen seiner besten Sci-Fi-Filme neu auf und entfesselt im neuen Teaser ein unzerstörbares Alien

Lilo & Stitch ist das nächste Disney-Projekt, das die Live-Action-Behandlung erhält und demnächst mit Stars aus Fleisch und Blut ins Kino kommt. Schon jetzt mischt das süße Alien im Teaser die Sportwelt auf.

Das Football-Großevent Super Bowl ist immer für eine Flut an neuen Trailern gut. Die wenigsten machen sich jedoch die Mühe, die Filmreklame thematisch in die Sportveranstaltung einzubinden. Nicht jedoch das kommende Disney-Remake Lilo & Stitch, in dessen Teaser das blaue Plüsch-Alien Chaos auf dem Spielfeld veranstaltet. Seht selbst:

Lilo & Stitch - Superbowl Spot (English) HD

Die sportliche Vorschau erreicht uns einige Wochen nach dem ersten Teaser-Trailer und 3 Monate vor dem Kinostart der Live-Action-Adaption, die hierzulande für den 22. Mai 2025 eingeplant ist.

Lilo & Stitch: Disneys Sci-Fi-Abenteuer im Live-Action-Gewand

Im modernen Disney-Klassiker Lilo und Stitch von 2002 lernt das einsame Mädchen Lilo aus Hawaii ein blaues Alien aka Experiment 626 kennen, das sie zunächst für einen Hund hält. Die beiden Freunden sich an und gehen durch Dick und Dünn, wobei sich herausstellt, dass Stitch im Grunde unzerstörbar ist. Während Lilo Angst hat, ins Kinderheim zu kommen, muss ihr blauer Freund sich vor seinen Verfolgern in Acht nehmen.

Inszeniert wurde der Lilo & Stitch-Realfilm von Dean Fleischer-Camp, den man unter anderem für Marcel the Shell with Shoes On kennt. In seiner Version wird Lilo von Jungstar Maia Kealoha dargestellt, während Chris Sanders erneut Stitch vertont.

Weitere Disney-Realfilme der nahen Zukunft

Der Trend von Disney-Adaptionen beliebter Zeichentrickklassiker wird uns noch eine Weile beschäftigen. Kein Wunder, nachdem Aladdin und Der König der Löwen dem Maushaus jeweils über eine Milliarde US-Dollar an den internationalen Kinokassen eingespielt haben. Die kommenden Live-Action-Projekte sind:

Schneewittchen (Filmstart: 20. März 2025)

Lilo & Stitch ( Filmstart: 22. Mai 2025)

( Filmstart: 22. Mai 2025) Vaiana ( Filmstart: 9. Juli 2026)

Darüber hinaus sind zahlreiche weitere Disney-Realfilme in Arbeit, die noch kein offizielles Startdatum haben. Darunter Bambi, Tangled, Hercules, The Aristocats, Robin Hood oder James and the Giant Peach.