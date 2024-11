Lilo & Stitch-Realfilm kommt: Im ersten Teaser trampelt der Außerirdische alles nieder

Disney hat endlich die ersten bewegten Bilder zur Neuverfilmung von Lilo & Stitch veröffentlicht. Im Teaser-Trailer macht der blaue Rabauke aus dem All das Disney-Schloss platt.

Vor sechs Jahren erreichte uns die Nachricht, dass Disney an einem Live-Action-Remake der abgefahrenen Science-Fiction-Komödie Lilo und Stitch arbeitet. Nachdem das Projekt lange Zeit hinter verschlossenen Türen entwickelt wurde, gibt es jetzt die ersten bewegten Bilder. Und die warten gleich mit einem frechen Twist auf.

Für gewöhnlich steht das Disney-Schloss immer prachtvoll am Beginn eines jeden neuen Werks des Studios. Im Teaser-Trailer zum Lilo & Stitch-Realfilm wird es jedoch direkt in seine Einzelteile zerlegt. Wobei in diesem Fall "in seine Sandkörner" treffender wäre. Denn Stitch treibt an einem idyllischen Strand sein Unwesen.

Der erste Teaser-Trailer zum Lilo & Stitch-Realfilm

Lilo & Stitch - Teaser Trailer (English) HD

Stitch, ein Koala-artiger Außerirdischer, gehört zu einer der beliebtesten Figuren, die Disney im 21. Jahrhundert hervorgebracht habt. In jedem Disney-Store gibt es Stitch-Plüschtiere. Es ist somit wenig verwunderlich, dass sich das Studio die eigenwillige Geschichte des blauen Alien-Experiments für ein Remake ausgesucht hat.

In den vergangenen Jahren hat Disney bereits mehrere seiner größten Klassiker im Live-Action-Gewand neu aufgelegt, von Alice im Wunderland über Die Schöne und das Biest bis zu Dumbo. Nun ist Lilo & Stitch an der Reihe. Wie sehr sich der neue Film am Original von 2002 orientiert, ist unklar. Der Teaser fängt schon mal die richtige Energie ein.

Inszeniert wurde der Lilo & Stitch-Realfilm von Dean Fleischer-Camp, der vor drei Jahren mit Marcel the Shell with Shoes On für Aufsehen sorgte. Die außergewöhnliche Mischung aus Live-Action und Stop-Motion wurde sogar für einen Oscar nominiert. Jetzt dürfen wir gespannt sein, was Fleischer-Camp auf Lilo & Stitch gemacht hat.

Wann startet Lilo & Stitch im Kino?

Das Live-Action-Remake von Lilo & Stitch startet am 22. Mai 2025 in den deutschen Kinos. Das war nicht immer so geplant: Ursprünglich wurde der Film für den Streaming-Dienst Disney+ angekündigt. Nun erobern Lilo und Stitch aber doch die große Leinwand.