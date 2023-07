Disney+ schmeißt Sci-Fi-Abenteuer mit guten Kritiken für immer raus: Es kostete über 50 Millionen und hat Ghostbusters-Star in der Hauptrolle

Erst Mitte Mai ist bei Disney+ das Sci-Fi-Abenteuer Crater gestartet. Jetzt wurde der Film für immer von dem Streaming-Dienst entfernt.

Nach dem letzten Quartal will Disney finanziell Kosten einsparen. Dadurch hat der Konzern bereits über 100 Filme oder Serien von Disney+ oder Hulu entfernt. Jetzt wurden neue Titel gelöscht, zu denen auch ein Sci-Fi-Film gehört, der erst im Mai veröffentlicht wurde.

Neues Sci-Fi-Abenteuer ist für immer von Disney+ gelöscht

Wie What's On Disney Plus berichtet, sind überwiegend türkische Disney-Produktionen dauerhaft gelöscht worden. Daneben hat es auch den 53 Millionen Dollar teuren Sci-Fi-Film Crater erwischt. Der Genre-Streifen ist erstmals am 12. Mai 2023 veröffentlicht worden und jetzt schon nicht mehr im Streaming-Abo verfügbar.

In der Handlung des Films, in dem unter anderem Ghostbusters-Star Mckenna Grace mitspielt, geht es um eine Gruppe Jugendlicher, die gemeinsam auf dem Mond leben und einen Krater erforschen. Bald wird einer von ihnen eine 75-jährige Reise auf einen anderen Planeten antreten.

Mit einem Rotten Tomatoes-Durchschnitt von 64 Prozent hat der Sci-Fi-Film viele gute Kritiken bekommen. Jetzt habt ihr jedoch keine Möglichkeit mehr, euch von dem Crater selbst zu überzeugen.

