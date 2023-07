Kaum jemand kennt diesen Sci-Fi-Film, obwohl er Zeitreisen, Verschwörungstheorien und Dwayne Johnson mit einem blutenden Jesus-Tattoo (!) hat

Vor seinen größten Schauspiel-Erfolgen war Dwayne Johnson teilweise in richtig skurrilen Film-Perlen zu sehen. Die schrägste davon ist Southland Tales, eine Sci-Fi-Kuriosität, die bis heute extrem spaltet.

In den 2000ern wurde Dwayne Johnson nach seiner Wrestling-Karriere als The Rock erst langsam zu dem Hollywood-Mega-Star, der er heute ist. Seine Filmografie aus diesen Jahren ist daher noch mit einigen Filmen gespickt, die der Schauspieler heute wahrscheinlich lieber verschweigt.

Auf einen Sci-Fi-Film kann Johnson aber bis heute stolz sein, auch wenn er die Meinungen extrem spaltet. Die Rede ist von Southland Tales.

Sci-Fi-Irrsinn stößt nach Kult-Klassiker alle vor den Kopf

Southland Tales stammt von Richard Kelly, der große Bekanntheit mit seinem Spielfilm-Debüt Donnie Darko erlangte. Durch die DVD-Veröffentlichung wurde der im Kino zuerst gefloppte Mix aus Mystery, Coming-of-Age und Sci-Fi später ein extrem beliebter Kult-Film.

Für den anschließenden Southland Tales hat der Regisseur dann endgültig alle Konventionen über Bord geworfen. Der polarisierende Zweitling lässt sich inhaltlich kaum beschreiben. Grob geht es um ein Los Angeles in der sehr nahen Zukunft, in dem der an Amnesie leidende Action-Star Boxer Santaros (Johnson), eine Ex-Porno-Darstellerin (Sarah Michelle Gellar) und ein Strand-Polizist (Seann William Scott) inmitten der drohenden Apokalypse eine Verschwörung aufdecken.

Schnell entpuppt sich Southland Tales als komplett abgefahrenes Genre-Potpourri, für das Kelly Themen wie den Dritten Weltkrieg, größenwahnsinnige Wissenschaftler, alternative Energie-Quellen, Verwechslungs-Spiele, Zeit-Risse, Verschwörungstheorien und Bibel-Zitate zusammenwirft. Und dann kommt irgendwann auch noch ein Jesus-Tattoo auf dem Rücken von Johnsons Figur, das zu bluten beginnt.

Dadurch wird der Sci-Fi-Film zur ebenso verblüffenden wie ausufernden Erfahrung, die viele vor den Kopf stößt. Mit ständigen inhaltlichen Überraschungen, Dialogen zwischen trashig-sinnlos und philosophisch-tiefgründig sowie der manchmal sogar an Großtaten eines David Lynch erinnernden Atmosphäre ist Southland Tales ein Chaos-Trip, den jeder mal testen sollte.

Wo ist Southland Tales verfügbar?

Im Streaming-Abo ist der Sci-Fi-Film zurzeit nirgends verfügbar. Ihr könnt Southland Tales zum Beispiel bei Amazon Prime leihen oder kaufen. *

