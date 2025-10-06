Disney+ verändert sich heute: Das hat es mit Hulu auf sich

Beim Streaming-Dienst Disney+ steht heute eine Änderung an. Sie betrifft den für Teenager und Erwachsene bespielten Kanal Star, wo Serien wie Alien: Earth und viele Filme zu finden sind.

Wer ein Abonnement bei Disney+ hat, muss sich am Mittwoch, den 8. Oktober 2025 auf eine kleine Änderung im Interface des Streaming-Dienstes gefasst machen. Sie betrifft den per Kindersicherung separierbaren Bereich Star, der jetzt seinen Namen ändert.

Kund:innen, die sich ab heute einloggen, werden feststellen, dass dieser Kanal nun Hulu heißt. Damit übernimmt man den in den Vereinigten Staaten verwendeten Namen des Disney-Hubs für Content, der sich an jugendliche und erwachsene Zuschauerinnen und Zuschauer wendet.

Änderung beim Streamer Disney+: Star heißt jetzt Hulu

Bis auf die Umbenennung bleibt also eigentlich alles gleich. So sind auf Disney+ weiterhin folgende sechs Bereiche inklusive der "neuen" Hulu-Kachel verfügbar:



Disney

Pixar

Star Wars

Marvel

National Geographic

Hulu

Weiterhin findet man auf Hulu allerlei Drama- und Comedy-Serien sowie Filme und Dokumentationen, die sich nicht an ein Kinderpublikum wenden und nicht in die anderen Bereiche passen. Dazu zählen auch sogenannte FX on Hulu-Produktionen wie Alien: Earth oder das mehrfach ausgezeichnete The Bear: King of the Kitchen sowie FOX-Cartoons für Erwachsene, also Die Simpsons oder Family Guy.

Internationale Eigenproduktionen für diesen Bereich wurden bisher Star Originals genannt. Dazu zählten auch deutsche Formate wie Deutsches Haus und Pauline.

