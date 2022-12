Disneys schlimmster Flop seit Jahren kommt noch diesen Monat zu Disney+ – Sci-Fi-Film soll fast 150 Mio. Verlust einfahren

Der animierte Science-Fiction-Film Strange World war beim Kinostart ein großer Misserfolg. Nun steht sein Starttermin bei Disney+ fest.

Es kann sein, dass ihr den Kinostarts von Strange World gar nicht bemerkt habt. Der Sci-Fi-Animationsfilm aus dem Hause Disney ging nämlich sang- und klanglos unter. Nach seinem enttäuschenden Start in den USA wurde der finanzielle Verlust auf bis zu 147 Millionen Dollar geschätzt. Doch hat Strange World es verdient, als einer der größten Disney-Flops der letzten Jahre in die Geschichte einzugehen? Wer sich diese Frage stellt, kann sich bald zu Hause selbst davon überzeugen.

Strange World kommt noch im Dezember zu Disney+

Strange World kommt nämlich am 23. Dezember 2022 zu Disney+. Das gab der Streaming-Dienst in einer Pressemitteilung bekannt.

Damit spekuliert der Anbieter anscheinend darauf, dass Familien in der Weihnachtszeit auf der Suche nach gemeinsamer Unterhaltung sind – und vielleicht Lust auf Neues haben. Strange World könnte da genau richtig kommen.

Worum geht's in dem Animationsfilm von Disney?

Die Clades waren einst eine Familie legendärer Entdecker. Sohn Searcher Clade bildete da keine Ausnahme. Zumindest solange nicht, bis eines Tages sein Vater Jaeger spurlos verschwand. Danach hängte er seinen Abenteurergeist an den Nagel und wurde Bauer.

Doch dann steht eines Tages die Präsidentin und Expeditionsführerin Callisto Mal persönlich vor seiner Tür und bittet den mittlerweile erwachsenen Mann um Hilfe. Nun bricht Searcher zusammen mit seiner Frau Meridian und seinem Sohn Ethan zu seiner letzten und zugleich wichtigsten Mission auf: in die gefährliche Welt von Avalonia, wo sie eine besondere Kreatur ausfindig machen sollen.

Gedreht wurde der Film von Baymax-Regisseur Don Hall und Raya und der letzte Drache-Co-Autor Qui Nguyen.



Warum ist Strange World so ein großer Misserfolg?

Bei der Kritik sorgte der Animationsfilm mit den Stimmen von Jake Gyllenhaal, Gabrielle Union und Dennis Quaid nicht durchweg für Begeisterung. Bei Rotten Tomatoes hat er einen Schnitt von okayen 73 Prozent. Das erklärt aber noch nicht sein schlechtes Abschneiden an den Kinokassen.

Mit einem geschätzten Budget von rund 180 Millionen Dollar spielte Strange World in seinem Heimatland USA bislang nur 30 Millionen ein. Weltweit liegt das Gesamtergebnis seit dem Start Ende November bei knapp 54 Millionen Dollar. Dabei müsste der Film, um Budget und Marketing-Kosten einzuspielen, am Ende seiner Spielzeit auf über 247 Millionen kommen. Deadline errechnete nach dem Start deswegen einen möglichen Verlust von 147 Millionen Dollar.

Im Netz wurden danach Vorwürfe laut, Disney hätte den Film schlecht beworben, weil es der erste Disney-Film mit einem schwulen Protagonisten ist. Der Streaming-Start gibt dem Film zumindest die Chance, ein neues Publikum zu erreichen, das vorher vielleicht nicht einmal wusste, dass Strange World existiert.

