Thomas Gottschalk bei RTL zerlegt: Fußballerin spricht aus, was alle seit Jahren denken

Thomas Gottschalks Moderation wird seit längerem kritisiert. Nach einem kürzlichen Patzer schlägt eine Fußballerin jetzt in einer RTL-Sendung zurück.

Seit einiger Zeit steht TV-Veteran Thomas Gottschalk wegen mehreren öffentlichen Patzern in der Kritik. Wie sehr viele Gäste und Zuschauer mittlerweile von dem Wetten, dass..?-Moderator genervt sind, zeigte sich selten so deutlich wie kürzlich beim RTL-Jahresrückblick. Dort revanchierte sich Fußballerin Alexandra Popp für einen zurückliegenden Fehltritt.

Thomas Gottschalk steckt bei RTL beißenden Spott von Gast und Zuschauern ein

Es ist bekannt, dass sich Gottschalk häufiger mit den richtigen Namen seiner Gäste schwertut. Bei Wetten, dass..? hatte er kürzlich Fußballerin Giulia Gwinn wiederholt "Giuliana" genannt. Als er beim Jahresrückblick gegenüber deren Kollegin Popp scherzhaft erklärte, bei seiner Moderation rollten "Sportler [...] schon immer mit den Augen", versetzte seine Gesprächspartnerin "[Ja,] aus Gründen." Die Fußballerin habe sich "für Gewalt entschieden", kommentierte ein:e Zuschauer:in auf Twitter.

Auf die Frage, ob Gwinn seinen Patzer verwunden habe, antwortete Popp nur "Ja, so gerade eben, Thomas. Oder sollte ich Sven sagen?" Gottschalk lässt den Seitenhieb an sich abgleiten und äußert sich nicht weiter zum zurückliegenden Fauxpas.

So gönnerhaft gibt man sich unter den Zuschauer:innen in den sozialen Medien allerdings nicht. "Das schlimmste, was ich dieses Jahr gesehen habe", heißt es auf Twitter etwa über die Sendung, die auch als "Fiebertraum" tituliert wird.

