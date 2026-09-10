Sofort Platz 1 bei Amazon Prime: Eure neue Film-Obsession

Die neue Adaption Drawn Togehter von Romanautorin Mercedes Ron landet direkt auf Platz 1 der Streaming-Charts. Fans können sich schon jetzt auf Teil 2 freuen.

Bereits letzte Woche hat die Moviepilot-Redaktion prophezeit, dass Drawn Together die Filmcharts stürmen wird, und tatsächlich ist das spanische New Adult-Drama direkt auf Platz 1 eingestiegen. Die Adaption ist der erste Teil der Marfil-Saga von Culpa Mia-Autorin Mercedes Ron.

Streaming-Hit Drawn Togehter erzählt spannende Liebesgeschichte

Nachdem Marfil Cortés (Ester Expósito), die Tochter eines spanischen Geschäftsmannes, entführt und unter mysteriösen Umständen wieder freigelassen wurde, engagiert ihr Vater einen Bodyguard. Sebastian Moore (Hugo Diego Garcia) soll nun für ihre Sicherheit sorgen, sehr zum Leidwesen von Marfil.

Sie will sich freibewegen können, ohne einen Schatten in ihrem Rücken. Doch Sebastian lässt sich nicht abschütteln. Ständig geraten die beiden aneinander und kommen sich doch näher, wodurch beide erneut in Gefahr geraten.

Teil 2 der New Adult-Reihe Drawn Apart bereits abgedreht

Romanautorin Mercedes Ron hat eine große Fangemeinde im Rücken, die ihre Präsenz auch in den Streaming-Charts zeigt. Zu Streaming-Hits wurden auch Adaptionen wie Tell Me Softly aus der Dimelo-Romanreihe oder die dreiteilige Culpa Mia-Reihe, die insgesamt 100 Millionen Streams verzeichnete (via The Hollywood Reporter ).

Fans können sich schon jetzt auf Nachschub freuen, denn auch die Verfilmung des zweiten Romans Drawn Apart wurde bereits abgedreht. Regie führte erneut Óscar Pedraza. Wann Drawn Apart bei Amazon Prime zu sehen sein wird, ist allerdings noch nicht klar.

Das sind die Top 10 Prime Video Film-Charts (Stand: 10. September 2026)

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Diesen Sommer unterzeichnete Ron mit Amazon MGM Studios einen First Look-Vertrag, wodurch das Studio zuerst über die Adaption potenzieller Film- und Serienstoffe entscheiden darf. Es sieht also ganz danach aus, als könnten Fans auch in Zukunft noch weitere Adaptionen der erfolgreichen Autorin bei Prime Video sehen.