Dreister Trick bei Bares für Rares aufgedeckt: Expertin rettete den Tag

Dieser Betrugsversuch sorgte für Ärger bei Bares für Rares: Eine Juwelierin wollte eine Kundin offenbar übers Ohr hauen. Selbst Horst Lichter zeigte sich schockiert.

Zum Glück schauen die Expert:innen bei Bares für Rares ganz genau hin. Das zeigt einer der dreistesten Fälle aus der Geschichte der Show. Auch Moderator Horst Lichter zeigte sich schockiert über den Fall, bei dem eine Juwelierin eine ahnungslose Kundin beinahe dreist über den Tisch gezogen hätte. Der endgültige Verkaufspreis machte alle sprachlos.

Bares für Rares-Expertin schockiert über dreisten Betrugsversuch

Erstmal wirkte in der Show vom 17. August 2021 alles wie immer bei Bares für Rares. Verkäuferin Martina Bosch tritt mit ihrer Tochter an den Expertentisch und präsentiert ihr mitgebrachtes Objekt: Ein Goldring, der ihr zwar gefalle, den sie aber nicht mehr trage.

Bei der Begutachtung von Expertin Heide Rezepa-Zabel stellt sich heraus, dass es sich um ein wertvolles Schmuckstück handelt. Wie Stern zitiert, habe der Ring "ein sehr ungewöhnliches Design aus acht Brillanten und einem sogenannten Tansanit." Der Goldwert liege bereits bei 300 Euro. Zwar sei die Farbe der Edelsteine nicht makellos, dennoch fällt die Einschätzung von Heide Rezepa-Zabel sehr hoch aus: zwischen 700 und 900 Euro.

Verkäuferin Bosch ist somit nur knapp einem Betrugsversuch entgangen. Denn wie sie berichtet, hat sie das Schmuckstück zuvor einer Juwelierin angeboten. Diese habe allerdings nur 50 Euro für den Ring zahlen wollen, was in Anbetracht des Materialwertes nichts als dreiste Abzocke gewesen wäre. Rezepa-Zabels Einschätzung ist somit mindestens 14-mal (!) so hoch.

Horst Lichter zeigt in der Sendung sich entgeistert über das Schock-Angebot. Bosch ist dennoch bescheiden: Ihr Wunschpreis liege bei 60 Euro. Dass diese Summe um ein Vielfaches übertroffen wird, zeigt sich prompt im Händlerraum:

Schmuck-Expertin Elke Velten-Tönnies schnappt sich den Ring für 900 Euro – und bezahlt damit das 18-fache des dreisten Abzock-Angebots. Verkäuferin Martina Bosch entkam dank Bares für Rares einem Betrugsversuch.

Weitere News bei Moviepilot:

TV-Ausstrahlung & Streaming: Hier kann man Bares für Rares gratis schauen

Die beliebte Trödelshow ist ein Dauerbrenner im TV. Bares für Rares läuft Montag bis Freitag, um 15:05 Uhr im ZDF, samstags um 15:15 Uhr. Die Folgen sind auch vorab in der Mediathek zu sehen.