Nach 500 Euro-Debakel: Der kürzeste Wer wird Millionär?-Auftritt aller Zeiten toppt das noch

Bei Wer wird Millionär? träumen viele vom Millionengewinn. Eine Kandidatin stellte jedoch einen Negativ-Rekord auf: Sie sorgte für den kürzesten Wer wird Millionär?-Auftritt überhaupt.

Stellt euch vor, ihr sitzt im Rate-Stuhl vor Günther Jauch: Grelle Scheinwerfer blenden euer Gesicht, hunderte Augäpfel tasten euch ab und vor euch befindet sich ein kleiner Bildschirm, über den eine Frage flimmert. Nur die wenigsten würden in so einer Situation ruhig bleiben. Beim Mitraten zu Hause ist die Antwort oft schnell parat, im Studio können selbst die einfachsten Fragen zur unüberwindbaren Hürde werden.

Erst am Montag sorgte ein Kandidat für Aufsehen, als er gnadenlos an der 500-Euro-Frage scheiterte. Eines könnte ihn jedoch trösten – eine andere Teilnehmerin unterbot die Niederlage noch um ein Vielfaches: Ihr Auftritt ging als der kürzeste Wer wird Millionär?-Auftritt aller Zeiten in die RTL-Geschichte ein.

Rekord-Niederlage vor Günther Jauch: Das war der kürzeste Wer wird Millionär?-Auftritt aller Zeiten

Es ist keine Besonderheit, dass die Quiz-Teilnehmer:innen bei Wer wird Millionär? vom großen Millionengewinn träumen, und dann herbe Verluste hinnehmen müssen: Die wenigen Joker sind schnell verbraucht, dann genügt eine falsche Antwort, um die Gewinnsumme zusammenschrumpfen zu lassen. Selten scheitern die Kandidat:innen im Rate-Stuhl jedoch schon bei den einfachsten Fragen zu Beginn. Meist handelt es sich um Wortspiele, die selbst Kindern keine größeren Schwierigkeiten bereiten dürften.

Dass es vor Ort dann doch nicht immer so einfach ist, bewies eine Teilnehmerin unfreiwillig. Studentin Tanja Fuß nahm im Juni 2015 hoffnungsvoll im Rate-Stuhl Platz, bekam die 50-Euro-Frage gestellt und dann war es auch schon wieder vorbei. Die junge Frau hatte sich bereits bei der ersten Frage für die falsche Antwort entschieden.

Zumindest kann sie behaupten, für einen waschechten TV-Rekord gesorgt zu haben: So einen kurzen Auftritt hat es bei Wer wird Millionär? noch nie gegeben. Wie RTL berichtete, saß die Kandidatin gerade mal 45 Sekunden vor Günther Jauch.

Diese 50-Euro-Frage sorgte für den Wer wird Millionär?-Minus-Rekord

A: Dober Männer

B: Cocker Spaniels

C: Schäfer Hunde

D: Riesen Schnauzer

Wenn ihr wissen wollt, ob ihr selbst die erste Runde überstanden hättet, dann habt ihr jetzt die Chance dazu. Wie gewohnt ist die erste Frage meist recht simpel, sobald man das Wortspiel durchschaut. Die Frage lautet:Die Antwortmöglichkeiten offenbaren tierische Antwortmöglichkeiten:

Tanja Fuß entschied sich für Antwort D, obwohl Antwort C korrekt gewesen wäre. Günther Jauch habe zwar helfend eingegriffen, doch die Kandidatin habe sich dennoch falsch entschieden. Hätte sie wohl besser auf den Moderator gehört.

Streaming & TV-Ausstrahlung – So könnt ihr Wer wird Millionär? sehen

Wer wird Millionär? läuft immer montags, um 20:15 Uhr, bei RTL. Alle Folgen können nachträglich bei RTL+ gestreamt werden.