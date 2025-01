Dschungelcamp 2025: Alle Sendetermine und teilnehmende Promis im Überblick

Es ist wieder Zeit für Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Zwölf Promis kämpfen wieder darum, der ultimative Dschungelkönig zu werden. Hier gibt es alle Infos zu den Teilnehmern, Sendeterminen und Co.

Am 24. Januar startet die neue Staffel des Dschungelcamps. Für die 18. Staffel kommen zwölf neue Kandidat:innen zusammen, die wieder um die Dschungelkrone kämpfen. In diesem Artikel gibt es alle Infos zur aktuellen Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! auf einen Blick.

Dschungelcamp 2025: Das sind alle teilnehmenden Promis

Auch in diesem Jahr ziehen zwölf Promis in das berühmt-berüchtigte Dschungelcamp in Australien ein. Hier sind alle Kandidat:innen im Überblick:



Maurice Dziwak : Reality-Star (Sommerhaus der Stars, Are You the One?)

: Reality-Star (Sommerhaus der Stars, Are You the One?) Lilly Becker : Model, Ex-Frau von Boris Becker

: Model, Ex-Frau von Boris Becker Edith Stehfest : DJ, Schauspielerin und Partnerin von Eric Stehfest

: DJ, Schauspielerin und Partnerin von Eric Stehfest Yeliz Koç : Reality-Star (Promi Big Brother, Sommerhaus der Stars, Kampf der Realitystars)

: Reality-Star (Promi Big Brother, Sommerhaus der Stars, Kampf der Realitystars) Anna-Carina Woitschak : Schlagersängerin

: Schlagersängerin Sam Dylan : Reality-Star (Sommerhaus der Stars, The 50, Kampf der Realitystars)

: Reality-Star (Sommerhaus der Stars, The 50, Kampf der Realitystars) Timur Ülker : Schauspieler (GZSZ, Köln 50667)

: Schauspieler (GZSZ, Köln 50667) Nina Bott : Schauspielerin (GZSZ, Alles was zählt, Verbotene Liebe)

: Schauspielerin (GZSZ, Alles was zählt, Verbotene Liebe) Pierre Sanoussi-Bliss : Schauspieler (Der Alte, Zurück auf Los!)

: Schauspieler (Der Alte, Zurück auf Los!) Alessia Herren : Reality-Star (Promi Big Brother, Kampf der Realitystars)

: Reality-Star (Promi Big Brother, Kampf der Realitystars) Jörg Dahlmann : ehemaliger Journalist, Reporter und Kommentator im Bereich Sport

: ehemaliger Journalist, Reporter und Kommentator im Bereich Sport Jürgen Hingsen: ehemaliger Zehnkämpfer

Das sind alle Sendetermine des Dschungelcamps 2025

Das Dschungelcamp 2025 wird wieder von Sonja Zietlow und Jan Köppen moderiert. Auch Dr. Bob ist wieder mit von der Partie.

Am 24. Januar beginnt die neue Staffel des Dschungelcamps. Dann wird täglich um 20.15 Uhr eine neue Folge von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus auf RTL ausgestrahlt. Hier alle Sendetermine im Überblick:



1. Tag: 24. Januar um 20.15 Uhr auf RTL

2. Tag: 25. Januar um 20.15 Uhr auf RTL

3. Tag: 26. Januar um 20.15 Uhr auf RTL

4. Tag: 27. Januar um 20.15 Uhr auf RTL

5. Tag: 28. Januar um 20.15 Uhr auf RTL

6. Tag: 29. Januar um 20.15 Uhr auf RTL

7. Tag: 30. Januar um 20.15 Uhr auf RTL

8. Tag: 31. Januar um 20.15 Uhr auf RTL

9. Tag: 1. Februar um 20.15 Uhr auf RTL

10. Tag: 2. Februar um 20.15 Uhr auf RTL

11. Tag: 3. Februar um 20.15 Uhr auf RTL

13. Tag: 4. Februar um 20.15 Uhr auf RTL

14. Tag: 5. Februar um 20.15 Uhr auf RTL

15. Tag: 6. Februar um 20.15 Uhr auf RTL

16. Tag: 7. Februar um 20.15 Uhr auf RTL

17. Tag: 8. Februar um 20.15 Uhr auf RTL

Finale: 9. Februar um 20.15 Uhr auf RTL

Wiedersehen: 10. Februar um 20.15 Uhr auf RTL

Jede Folge kann auchangeschaut werden und steht anschließend on Demand zur Verfügung., in der über die vorherige Folge gesprochen wird., in dem gezeigt wird, was die Stars nach ihrem Aufenthalt im Dschungel gemacht haben.