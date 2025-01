20 Jahre Dschungelcamp: Alle Gewinner und Gewinnerinnen – an welche könnt ihr euch noch erinnern?

Wer das Dschungelcamp gewinnen will, muss stahlharte Nerven beweisen. Diese 18 Promis haben sich bereits die Ehre der Dschungelkrone verdient. Könnt ihr euch an alle erinnern?

Hach ja, alle Jahre wieder läuft das Dschungelcamp bei RTL. Die krawallige Realityshow ist absoluter Kult und geht 2025 bereits in die 18. Runde. Bei so vielen Staffeln verliert man schnell den Überblick darüber, wer überhaupt schon gewonnen hat. Deshalb gibt es hier alle Dschungelköniginnen und Dschungelkönige im Überblick. Einer ist leider schon verstorben.

Royale Dschungelcamp-Riege: Alle Dschungelkönige und -königinnen im Überblick

Staffel 1 (2004): Costa Cordalis - Schlagerlegende mit Herz

Schlager-Ikone Costa Cordalis ("Anita") wurde zum ersten Dschungelkönig gekrönt. Fun Fact: Sein Sohn Lucas nahm 2023 bei der Show teil, bedauerlicherweise konnte Papa Costa das nicht mehr miterleben: Er verstarb bereits 2019.

Staffel 2 (2004): Désirée Nick - Scharfzüngige Diva

Die bitterböse Entertainerin liebt es, zu provozieren. So auch im Dschungelcamp, wo sie einen ikonischen Sieg hinlegte. Bis heute eckt sie im Reality-TV an, 2020 leistete sie sich einen heftigen Mobbing-Skandal bei Promis unter Palmen.

Staffel 3 (2008): Ross Antony - Heute ist er ein Schlagersternchen

Ross Antony wurde als Sänger der Popstars-Castingband Bro'Sis bekannt. Danach machte er die TV-Welt unsicher. Heute ist er ein erfolgreicher Schlagersänger; der Dschungelsieg hat dem Image also nicht geschadet.

Staffel 4 (2009): Ingrid van Bergen - Die skandalöse Grande Dame

Schauspiel-Diva Ingrid van Bergen wurde mit 77 Jahren die älteste Dschungelkönigin überhaupt. Damals schockte sie mit ihrer düsteren Vergangenheit: Die Grande Dame des Films hatte ihren Mann erschossen.

Staffel 5 (2011): Peer Kusmagk - Was wurde eigentlich aus ihm?

Peer Kusmagk kam im TV nicht immer gut an. Trotzdem war er auch nach dem Dschungelcamp-Sieg immer wieder im TV zu sehen. Bei der Nackt-Datingshow Adam sucht Eva - Gestrandet im Paradies lernte er seine Frau kennen, mit der er drei Kinder hat. Sein Familienleben teilt er online.

Staffel 6 (2012): Brigitte Nielsen - Hollywood-Glamour im Dschungel

Brigitte Nielsen ist einfach Kult. Die hochgewachsene Schauspielerin gilt als absolute Stilikone und brachte als Exfrau von Sylvester Stallone echten Hollywood-Glamour ins Dschungelcamp. Heute ist sie als Model tätig.

Staffel 7: (2013): Joey Heindle - Mit Tollpatschigkeit an die Spitze

Joey Heindle wurde bei Deutschland sucht den Superstar berühmt, dann durfte er ins Dschungelcamp. Seine tollpatschige Art kam beim Publikum super an. 2021 überraschte er mit diesem Schritt: Heindle machte eine Ausbildung zum Rettungssanitäter, inzwischen tritt er wieder im TV auf.

Staffel 8 (2014): Melanie Müller - Skandalnudel ist eine Untertreibung

Melanie Müller wurde schon bei Der Bachelor als Busenwunder bekannt. Auch im Dschungelcamp zeigte sie nackte Tatsachen. Inzwischen wird Müllers TV-Karriere von heftigen Skandalen überschattet. Immer wieder gab es Schlagzeilen, die Müllers Verbindung zur rechten Szene verdeutlichten.

Staffel 9 (2015): Maren Gilzer - Sie war die Glücksrad-Fee

Die ehemalige Glücksrad-Fee überzeugte im Dschungelcamp mit ihrer positiven Art. Nach längerer Pause startet Gilzer jetzt wieder als Schauspielerin durch: Bei Sat.1 soll noch in diesem Jahr die Vorabendserie Frieda - Mit Feuer und Flamme erscheinen.

Staffel 10 (2016): Menderes - Fremdscham ist ihm fremd

Menderes ist einfach Kult bei DSDS. Der Kandidat versuchte es Jahr für Jahr immer wieder und mauserte sich zum beliebten Running Gag. Im Dschungelcamp dann endlich der Sieg. (Hier könnt ihr nachlesen, welche Realitystars ihre TV-Karriere bei DSDS starteten.)

Staffel 11 (2017): Marc Terenzi - Ex-Boyband-Star

Seit 2005 ist Ex-Bobyband-Star Marc Terenzi als Solomusiker unterwegs, trotzdem sorgte er vor allem im TV für Schlagzeilen. Zuletzt gab es traurige Neuigkeiten über den Dschungelstar: Im Sommer 2024 sei er in eine Suchtklinik eingeliefert worden. Wie BILD berichtet, soll Terenzi auf Mallorca zur Ruhe kommen.

Staffel 12 (2018): Jenny Frankhauser - Die Schwester von ...

Daniela Katzenbergers Familie brachte unzählige Dschungel-Veteranen hervor: Schwiegervater Costa Cordalis, Ehemann Lucas, Mama Iris Klein und Halbschwester Jenny Frankhauser waren bereits im Dschungelcamp. Da fehlt eigentlich nur noch die Katze ...

Staffel 13 (2019): Evelyn Burdecki - Blonder Publikumsliebling

Evelyn Burdecki kam beim TV-Publikum extrem gut an. Mit ihrer liebenswerten Art schlich sie sich direkt auf den ersten Platz. Inzwischen arbeitet Burdecki als Unternehmerin, TV-Star und Influencerin.

Staffel 14 (2020): Prince Damien - DSDS-Gewinner und Dschungelkönig

Prince Damien gewann 2016 bei DSDS, doch danach war ihm keine große TV-Karriere gegönnt. Im Dschungelcamp konnte der Sänger zeigen, dass er sympathisch und liebenswert ist; trotzdem blieb die Karriere als Realitystar aus. Inzwischen begeistert er als Musical-Darsteller.

Staffel 15 (2022): Filip Pavlović - Naiv, aber liebenswert

Filip Pavlović hat alles, um im Reality-TV erfolgreich zu sein: gutes Aussehen, freche Sprüche und das Herz am rechten Fleck. Nachdem er durch seine Teilnahme an Datingshows als Casanova verrufen war, begeisterte er als Dschungelkönig dann ganz Deutschland.

Staffel 16 (2023): Djamila Rowe - Herrlich offen

Djamila Rowe fällt durch ihr Aussehen auf und bekommt dank XXL-Lippen gerne mal den Stempel der oberflächlichen Diva aufgedrückt. Im Dschungelcamp zeigte sie sich herrlich nahbar und begeisterte so das Publikum.

Staffel 17 (2024): Lucy Diakovska - Knallrote Rockröhre

Lucy Diakovska wurde bei den No Angels berühmt. (Hier nachlesen, was der ikonischen Popband wurde.) Seitdem tingelt die quirlige Musikerin erfolgreich durch die deutschen Medien. Im Dschungel zeigte sie eisernen Willen und ihre herzliche Art: Prompt hatte sie den Sieg in der Tasche.

Showdown der Dschungel-Legenden (2024): Georgina Fleur - Reality-Diva

In der allerersten Allstars-Staffel konnte Georgina Fleur den Sieg für sich beanspruchen. Die krawallige Reality-Diva setzte sich gegen andere Dschungel-Legenden durch. Wenn sie nicht im Reality-TV zu sehen ist, genießt sie ihren Mama-Alltag in Dubai.

