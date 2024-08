DSDS ändert 2024 die Ausstrahlung: Der neue Starttermin ist da

Bald darf wieder gesungen, getanzt, gelitten und gelacht werden: Die neue Staffel DSDS steht in den Startlöchern. Jetzt hat RTL exklusive Neuigkeiten verraten. Alle Infos zu Start, Sendeterminen und Cast gibt es hier.

Die Mutter aller Castingshows kehrt zurück - deutlich früher als gedacht: Deutschland sucht den Superstar geht bald wieder an den Start. Die Mischung aus Reality-Drama und Gesangs-Contest kommt nach wie vor extrem gut an. Auch wenn Dieter Bohlens TV-Dauerbrenner nicht mehr an alte Erfolge anknüpfen kann, freuen sich jährlich Millionen auf die abgedrehten Castings, in denen sich mehr oder minder talentierte Musiker:innen die Klinke in die Hand geben. Dieses Jahr gibt es sogar ein absolutes Novum: Die Altersgrenze für die Teilnahme an der Show wurde aufgehoben - somit haben auch reifere Musiker:innen die Chance auf den großen Sieg. Jetzt hat RTL die Katze aus dem Sack gelassen: Die neue Staffel startet früher als gedacht. Alle Infos zu Cast, Sendeterminen und Co. findet ihr hier.

TV-Ausstrahlung & Streaming: Wann startet die neue Staffel von DSDS?

DSDS-Fans kommen schon bald auf ihre Kosten: Ab dem 18. September 2024 startet die neue Staffel. Immer mittwochs und samstags gibt es neue Folgen zu sehen. Bei RTL+ wird die erste Folge sogar 7 Tage vor TV-Start erscheinen. Die restlichen Folgen erscheinen zeitgleich mit der TV-Ausstrahlung bei RTL+.

Wann läuft DSDS? Alle Sendetermine im Überblick

Folge 1: Mittwoch, 18.09.2024, um 20:15 Uhr

Folge 2: Samstag, 21.09.2024, um 20:15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 25.09.2024, um 20:15 Uhr

Folge 4: Samstag, 28.09.2024, um 20:15 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 02.10.2024, um 20:15 Uhr

Folge 6: Samstag, 05.10.2024, um 20:15 Uhr

Folge 7: Mittwoch, 09.10.2024, um 20:15 Uhr

Folge 8: Samstag, 12.10.2024, um 20:15 Uhr

Folge 9: Mittwoch, 16.10.2024, um 20:15 Uhr

Folge 10: Samstag, 19.10.2024, um 20:15 Uhr

Folge 11: Mittwoch, 23.10.2024, um 20:15 Uhr

Folge 12: Samstag, 26.10.2024, um 20:15 Uhr

Folge 13: Mittwoch, 30.10.2024, um 20:15 Uhr

Folge 14: Samstag, 02.11.2024, um 20:15 Uhr

Finale: Folge 15: Mittwoch, 06.11.2024, um 20:15 Uhr

Diese Promis sitzen in der DSDS-Jury

