"Du hast mir genug angetan": Sommerhaus-Kandidat stellt Partnerin ein Ultimatum, das die Fans spaltet

Jedes Jahr im Herbst läuft das Sommerhaus der Stars und sorgt jedes Mal wieder für Aufsehen. Ein Paar fällt dabei besonders in dem Visier von Fans, aufgrund des toxischen Verhaltens beiderseits.

Das Sommerhaus der Stars läuft dieses Jahr zum zehnten Mal und somit in einer Jubiläumsstaffel. Dabei sorgt die Show nicht für weniger Aufsehen als in den letzten Staffeln. Nachdem in der zweiten Folge spontan Hanka Rackwitz freiwillig die Show verlassen hatte, sorgt ein anderes Pärchen die ganze Zeit für Aufsehen.



"Du hast mir genug angetan": Micha stellt Edda ein Ultimatum

Es zündelte schon zwischen der Influencerin Edda und ihrem Freund Michael (Micha) während der Vorstellung der Kandidat:innen. Micha warf seiner Freundin vor, zu wenig Zeit mit ihm zu verbringen und nie auf seine Bedürfnisse eingehen zu wollen. Dabei wird er selbst schnell beleidigend und bringt Edda gerne mehrmals in der Show zum Weinen.



In Folge 3 müssen Edda und Micha wieder durch gemeinsame Spiele, doch von Teamwork fehlt jede Spur. Beide haben nur Vorwürfe für den anderen übrig und in keinem der beiden Spiele konnte sich das Paar vor der drohenden Nominierung und einem potenziellen Aus schützen.

Am Abend rechnet dann Micha mit seiner Freundin ab. "Du hast mir genug angetan", so der Sommerhaus-Kandidat. Er will von Edda mehr gesehen werden und stellt ihr ein Ultimatum:



Du hast eine Nacht Zeit in dich zu gehen und dich mal zu sammeln .[...] Kriegst du das nicht hin, dann sind wir raus.

"Sehr manipulativ": Fans rechnen vor allem mit Micha ab

Sommerhaus-Fans machen schnell den Übeltäter in der Beziehung aus: Micha. So schreibt ein Instagram-User: "Ich finde ihn sehr anstrengend. Er verhält sich sehr manipulativ ihr gegenüber". Eine andere Person schreibt: "Lauf Edda!!! Lauf!!". Doch es gibt auch Fans, die zu Micha halten und Eddas Verhalten problematisch finden, wie ein Instagram-User schreibt:



Der Junge hat ja Recht. Egal was er sagt, sie steht nie hinter ihm. Kommt mir vor als würde sie ihn auslachen wenn er mit anderen redet.

Viele Fans bewerten jedoch nicht die Einzelperson, sondern das Paar als solches. "Sollten sich trennen, wäre gesünder für beide", schreibt ein Fan auf Instagram. Eine andere Person zieht einen ironischen Verweis auf eine andere RTL-Show: "Ich befürchte, Edda & Micha demnächst bei Prominent Getrennt zu sehen".



So könnt ihr Das Sommerhaus der Stars schauen

Das Sommerhaus der Stars läuft aktuell jeden Dienstag um 20:15 Uhr auf RTL. Wer schon die neueste Folge vorab sehen will, kann das mit einem Abo bei RTL+ tun. Dort kann man jetzt schon die vierte Folge streamen.

