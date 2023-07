"Dumme Serie über Langweiler": Charlie Sheens vergessener The Big Bang Theory-Auftritt ist 7 Sekunden lang und er hasste jede einzelne

Auf dem Two and a Half Men-Höhepunkt hatte Charlie Sheen auch einen Auftritt in The Big Bang Theory. Später ließ er kein gutes Haar an der Serie.

ist vieles, aber nicht subtil. Wenn er eine Sache nicht leiden kann, attackiert er sie bis aufs Blut. Nach seinem Rauswurf bei der Hit-Sitcom Kurzauftritt in der ebenfalls sehr erfolgreichen Serie The Big Bang Theory absolvieren sollte. Und nahm kein Blatt vor den Mund. Charlie Sheen lästert über The Big Bang Theory als müden Abklatsch Charlie Sheen ist vieles, aber nicht subtil. Wenn er eine Sache nicht leiden kann, attackiert er sie bis aufs Blut. Nach seinem Rauswurf bei der Hit-Sitcom Two and a Half Men erinnerte er sich, dass er aus PR-Gründen einenabsolvieren sollte. Und nahm kein Blatt vor den Mund. Sheens The Big Bang Theory-Auftritt kommt in der vierten Folge der zweiten Staffel der Serie. Raj (Kunal Nayyar) hat einen Planeten entdeckt und die Anerkennung ist ihm zu Kopf gestiegen. Im Café prahlt er herum: "Hey Kumpel, ich komme ins People Magazine", worauf sein Gesprächspartner sich umdreht und als Charlie Sheen entpuppt. Er entgegnet nur: "Ruf an, wenn du auf dem Cover bist." Schaut euch hier Charlie Sheen The Big Bang Theory-Auftritt auf Englisch an: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung 2013 erklärte Sheen dazu dem Guardian : Ich hätte für jeden Gastauftritt Geld verlangen sollen. Sorry, aber The Big Bang Theory ist ein Stück Dreck. Es ist eine dumme Show über Langweiler. Ich mag den Cast, aber ohne [Two and a Half Men] ist die Serie nichts. Ich fühle mit ihnen, denn ich weiß, mit wem sie es zu tun haben. Er ist ein böser Mann. Mit dieser Behauptung meint Sheen niemand anderen als den Produzenten Chuck Lorre, der sowohl hinter The Big Bang Theory wie Two and a Half Men steckt. Lorre warf Sheen 2011 aus seiner Serie, nachdem dessen Verhalten immer bedenklicher und beleidigender wurde. Charlie Sheens Two and a Half Men-Rauswurf ultimativ erklärt Sheens harsche Worte von 2013 sind also nicht nur gegen The Big Bang Theory gerichtet, sondern zeugen auch von seiner Wut gegenüber seinem ehemaligen Chef. Womöglich denkt er mittlerweile anders. Schließlich dreht er mit dem Two and a Half Men-Macher gerade eine neue Serie.