Dungeons-&-Dragons-Merch bei Amazon: Holt euch die ultra-realistische Drachenfigur jetzt nach Hause

Bei Amazon gibt es aktuell ein echtes Highlight für Fans von Dungeons & Dragons zu kaufen: Passend zum Film Ehre unter Dieben bekommt ihr hier eine hochdetaillierte Drachenfigur

Dungeons & Dragons trägt es bereits im Namen: Drachen spielen in dem Fantasy-Universum eine tragende Rolle - und auch der aktuelle Kinofilm Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben macht da keine Ausnahme. Wenn ihr euch jetzt selbst ein wenig D&D-Flair ins heimische Wohnzimmer holen wollt, haben wir das perfekte Angebot für euch parat.

Denn derzeit könnt ihr bei Amazon eine besonders detaillierte und hochwertig verarbeitete Drachenfigur mit Original-Lizenz zu Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben kaufen. Warum ihr euch diesen Deal nicht entgehen lassen solltet, verraten wir euch jetzt.



Figur von Rakor aus D&D: Wer ist der schwarze Drache?

Bei der original-lizenzierten Figur von Hersteller Hasbro * handelt es sich um eine Nachbildung des schwarzen Drachens Rakor, der in Ehre unter Dieben eine wichtige Rolle spielt. Rakor verbündete sich mit dem Kult des Drachen und bekämpfte den Elk-Stamm von Uthgardt, um den Helm der Disjunktion unter seine Kontrolle zu bringen.



Der Helm erlaubt es seinem Besitzer, jede Form von Magie zu lösen. Obwohl Rakor der Armee der Elks große Verluste zufügt, gelingt es ihm nicht, ihnen den Helm abzunehmen. Sein weiteres Schicksal bleibt unbekannt.

Originallizenzierte Rakor-Figur ist ein hübscher Blickfang für die D&D-Sammlung

Amazon verkauft euch die Figur von Rakor aus Ehre unter Dieben derzeit zum Preis von knapp 60 Euro. Dabei bietet diese Nachbildung des schwarzen Drachen folgende Features:

Größe: 28 cm hoch, mit 50 cm Flügelspannweite

Material: Kunststoff (PVC)

bewegliche Teile

Preis: 59,95 Euro

Übrigens: Falls euch diese Figur zu teuer ist oder euch die Optik des Drachens nicht zusagt, haben wir ein paar Alternativen für euch parat. Hasbro bietet nämlich mit den sogenannten Dicelings verschiedene Monster aus Ehre unter Dieben als Transformers-ähnliche Würfelfiguren an:

Hasbro Dicelings Owlbear

Bei den Dicelings handelt es sich um spezielle Actionfiguren, die ihr zu einem speziellen Dungeons-&-Dragons-Würfel falten könnt. Das Prinzip erinnert also an die Transformers, die sich von Robotern in Autos verwandeln.



Ergänzend dazu legen wir euch auch gern die Funko-Pop-Figuren zu Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben ans Herz:

Ganz gleich, wofür ihr euch entscheidet: Ihr bekommt in jedem Fall hochwertiges Merchandise zu Dungeons & Dragons, das zum echten Blickfang in eurem Wohnzimmer werden kann.



