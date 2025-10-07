Dwayne Johnson reagiert auf seine neue Kino-Niederlage: "Die Wahrheit ist, dieser Film hat mein Leben verändert"

Im Kampfsport-Biopic The Smashing Machine zeigt sich Dwayne Johnson von einer ganz neuen Seite. An den Kinokassen ist der Film nach dem Start gefloppt, doch der Star hat sich jetzt stolz dazu geäußert.

Letzte Woche ist mit The Smashing Machine ein neuer Dwayne Johnson-Film in den Kinos gestartet, der den Star unterhaltsamer Blockbuster völlig verändert zeigt. In dem Streifen nach wahren Begebenheiten verkörpert The Rock den realen Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Mark Kerr, der ein Vorreiter für den Sport war und privat unter einer starken Schmerzmittelabhängigkeit litt.

Nach dem Startwochenende steht mittlerweile fest, dass The Smashing Machine finanziell deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist und wohl ein Flop wird. Johnson hat jetzt ein Statement dazu gepostet und betont, wie viel ihm die Rolle bedeutet.

Dwayne Johnson hält The Smashing Machine für lebensverändernden Film

Auf Instagram hat The Rock jetzt einen Post geteilt, in dem er kurz zu dem negativen Box-Office-Ergebnis seines neuen Films Stellung nimmt:

Aus tiefstem Herzen danke ich allen, die The Smashing Machine gesehen haben. In unserer Welt des Geschichtenerzählens kann man die Box-Office-Ergebnisse nicht beeinflussen – aber ich habe erkannt, dass man die eigene Leistung und die Bereitschaft, komplett zu verschwinden und woanders hinzugehen, beeinflussen kann. Und ich werde diese Gelegenheit immer nutzen.

Es war mir eine Ehre, diese Rolle für meinen Regisseur Benny Safdie zu übernehmen. Danke, Bruder, dass du an mich geglaubt hast. Die Wahrheit ist: Dieser Film hat mein Leben verändert. Mit tiefer Dankbarkeit, Respekt und tiefem Mitgefühl, dj

The Smashing Machine könnte trotz Flop ein Meilenstein für Dwayne Johnson werden

Der Film von Regisseur Benny Safdie konnte übers Startwochenende gerade mal sechs Millionen Dollar einspielen. Bei einem Budget von 50 Millionen Dollar ist The Smashing Machine rein zahlenmäßig das schlechteste Kinokassenergebnis in The Rocks Karriere. Langfristig könnte der Schauspieler trotzdem davon profitieren.

Das dramatische Biopic wurde bereits bei der Weltpremiere beim Filmfestival in Venedig mit 15 Minuten tosendem Applaus gefeiert, während der US-Kritikenaggregator Rotten Tomatoes einen positiven Schnitt von 72 Prozent verzeichnet.

Noch viel wichtiger dürfte aber die kommende Oscarverleihung werden. Bei der Vergabe der Academy Awards 2026 hat Johnson sehr hohe Chancen auf eine Nominierung als Bester Hauptdarsteller und auch ein Sieg ist nicht unwahrscheinlich. The Smashing Machine könnte für The Rock am Ende also einen neuen, wichtigen Karriereschritt bedeuten.

Nach jahrelangen Beteiligungen an kurzweiligen Blockbustern positioniert er sich in Zukunft womöglich mehr als ernstzunehmender Charakterdarsteller und Schauspieltalent in Hollywood.