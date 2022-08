Echte Kämpfe: Star-Wars-Lichtschwert für unter 60 Euro bei Amazon – darum lohnt es sich

Wer für ein Duell-Lichtschwert deutlich weniger als 100 Euro ausgeben möchte, sollte sich bei Amazon umschauen. Wir zeigen euch ein Modell zum absoluten Sparpreis.

Original lizenzierte Star-Wars-Lichtschwerter sind euch zu teuer? Ihr sucht ein Modell, das sich für Showduelle eignet, für das ihr aber keinen dreistelligen Betrag ausgeben müsst? Dann werdet ihr jetzt bei Amazon fündig.



Denn der Online-Händler bietet derzeit ein Lichtschwert des Herstellers SenLing an, das für echte Kämpfe geeignet ist und für weniger als 60 Euro zu haben ist – ein echtes Schnäppchen also. Wir erklären euch, welche Features das günstige Lichtschwert für Showduelle zu bieten hat und für wen sich der Kauf besonders lohnt.

Star-Wars-Lichtschwert für echte Duelle: Welche Features bietet das günstige Modell von SenLing?

© SenLing SenLing Lichtschwert für unter 60 Euro

Wir haben euch das Modell in ähnlicher Form schon von BoMan vorgestellt. Der Hersteller SenLing bietet das Lichtschwert derzeit in drei verschiedenen Grifffarben (schwarz, silber und silber-grau) zum günstigen Preis von 57,99 Euro * an (inklusive kostenlosem Versand). Damit kosten diese Lichtschwerter deutlich weniger als viele andere Angebote, die mit mindestens 100 Euro zu Buche schlagen.

Trotzdem kommt ihr in Sachen Features voll auf eure Kosten. Wie bei vergleichbaren Showkampf-Lichtschwertern besteht auch bei dieser Variante von SenLing der Griff aus Metall, während die Klinge aus bruchfestem Kunststoff gefertigt wurde. Ihr könnt das Lichtschwert also völlig problemlos für eigene Duelle nutzen.

Außerdem bietet euch dieses Lichtschwert folgende Features:

11 veränderbare RGB-Farben und 3 Soundmodi

Soundeffekte mit einstellbarer Lautstärke und Stummschaltung

Material: Griff aus Metall (Aluminium), Klinge aus schlagfestem Kunststoff

Größe: Griff 27 cm, Klinge 73 cm

Integrierter Lithium-Ionen-Akku (aufladbar via USB-Port)

Wenn ihr also ein günstiges Lichtschwert sucht, das sich für Showduelle auf der nächsten Star-Wars-Convention oder eine Cosplay-Party eignet, bekommt ihr mit diesem Angebot von SenLing eine kostengünstige Alternative zu anderen Duell-Lichtschwertern geboten. Außerdem spart ihr gegenüber den original-lizenzierten Hasbro-Modellen jede Menge Geld.



Übrigens lest ihr mehr zum Thema Lichtschwerter als Dekoobjekt und Showkampf-Modell in unserer Kaufberatung:

