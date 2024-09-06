Ed Skrein war in der besten Game of Thrones-Folge überhaupt – und wurde dann gegen seinen Willen ersetzt

Der Schauspieler Ed Skrein war nur drei Folgen in Game of Thrones zu sehen. Er wollte bleiben, wurde aber von einem anderen Darsteller ersetzt.

Ed Skrein dürfte Game of Thrones-Fans in der Rolle des Daario bekannt sein – allerdings nur in drei Folgen, dann wurde er gegen seinen Willen ersetzt. Ed Skrein wollte länger bei Game of Thrones bleiben, nachdem er sogar in der besten Folge dabei gewesen ist.

Ed Skrein war Daario in der legendären Game of Thrones-Folge Der Regen von Castamaer

Nach seinem Auftritt in der HBO-Serie spielte der britische Schauspieler Ed Skrein die Hauptrolle in The Transporter Refueled. In den Medien wurde nach seinem Game of Thrones-Ausstieg berichtet, dass er aufgrund des Angebots von The Transporter die Serie verlassen habe.

Der Schauspieler widersprach dem bereits 2015 im Interview mit Entertainment Weekly :

So wurde es in der Presse berichtet, aber es war viel politischer als das. Mein Plan war es, langfristig bei Game of Thrones zu bleiben. Das war immer mein Plan. Das hätte ich sehr gerne getan.

Er wolle sich dennoch nicht unterkriegen lassen. Wie die Seite Screenrant berichtet, ist bis heute nicht geklärt, was genau mit „politischen Gründen“ gemeint ist. Fakt ist, dass er immerhin an der besten Game of Thrones-Folge mitwirken durfte.

In der gelobten Rote Hochzeit-Episode Der Regen von Castamaer hat er einen von seinen drei Auftritten in der Serie. Die Folge sitzt gemeinsam mit Die Schlacht der Bastarde und Die Winde des Winters auf dem Thron der bestbewerteten Game of Thrones-Folgen bei der IMDb mit einer 9,9 von 10.

Michiel Huisman durfte 3 Staffeln lang Daario in Game of Thrones spielen

Weder Ed Skrein noch andere Mitarbeiter:innen des Game of Thrones-Teams äußerten sich näher zu der Entscheidung, warum die Rolle des Daario mit Michiel Huisman neu besetzt wurde.

Sein Nachfolger Huisman (Für immer Adaline) verkörperte die Rolle des Daario in insgesamt 18 Episoden und war somit deutlich länger in die Serie involviert als Ed Skrein. Auffallend sind auch die starken Unterschiede im Erscheinungsbild von Ed Skrein und Michiel Huisman.

Tatsächlich trafen die beiden Rivalen zehn Jahre später am Set von Netflix' Rebel Moon - Teil 1: Kind des Feuers und Rebel Moon - Teil 2: Die Narbenmacherin unter der Regie von Zack Snyder aufeinander. Böses Blut scheint es also nicht zu geben.

Der Artikel erschien erstmals im September 2024 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.